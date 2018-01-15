台日混搭神廟 鐮村里福德祠有東洋味

2018年01月15日 15:42 中時 王文吉

金陵祠正殿是六角形，屋頂立面仿地藏王菩薩五方佛帽，與傳統燕尾翹脊有別。（王文吉攝）

金陵祠土地公廟的鳥居藏在林蔭間，刻有「湖光天遠」四字，地方人士推敲，應是做為牌樓用途。（王文吉攝）

台中大河里福德祠國際競圖飄東洋味，引發爭議，其實，豐原早有3座異國風格的福德祠，分別有巴洛克式立面及日式鳥居，皆建於日據時期，當時被視為衝突前衛，經歲月洗鍊交融，現在看來毫無違和感。鐮村里長林隆源說，歷史背景或各地風情不同，土地公廟不一定要囿於傳統，有特色更吸引人。

進入鐮村路271巷，穿過狹小農路，林蔭間有座鳥居，上頭刻有「湖光天遠」四字，左右兩旁還有昭和時期流行的雪見形石燈籠，令人意外的這不是神社遺址，而是台灣四處可見的福德祠，鐮村社區發展協會前總幹事林格充推測，鳥居建於日據時期，應是做為牌樓用途。

「鐮村活字典」林格充化身導覽志工，他表示，金陵祠坐落於聚落中央，為早期進出社區要道，因而地方仕紳選在此地建廟；他並指著廟宇建築解密「正殿是六角形，屋頂立面仿地藏王菩薩五方佛帽，與傳統燕尾翹脊有別。」

另座華麗獨幟的後山腳福德祠，位在鎌村路107巷風水寶地「象鼻脈」，建於民國21年。林格充說，拜亭立面為巴洛克式，正殿為閩南厝身，而廟後「化胎」又屬客家式，顯見庄內是客家移民；因地方仕紳接觸新潮思想，引進外來文化，廟宇不用剪黏、交趾陶裝飾，牆柱多以西式水泥洗石建造，古樸又華麗獨具。

庄尾的金古祠則為閩式建築，外觀極似菸樓上方的小閣樓，廟前鳥居牌樓有當時豐原郡守宗藤大陸所提「自力更生」4字勉勵信眾。鐮村里長林隆源說，當地早年盛產甘蔗、菸葉高經濟作物，稱做「金谷」，地方仕紳發跡後，為回饋鄉里，捐建極其華麗的福德祠，建築樣式就當年民風來說相當前衛。

(中時)

金陵祠金陵祠土地公廟內有昭和時期流行的雪見形石燈籠。（王文吉攝）

後山腳福德祠拜亭擁有巴洛克式立面，相當華麗。（王文吉攝）

後山腳福德祠的拜亭立面為巴洛克式山牆，裝飾有華麗花葉紋飾，極富古典美感。（王文吉攝）

山腳福德祠前有巴洛克式拜亭，後背閩南式主殿，呈現台日混搭風格。（王文吉攝）