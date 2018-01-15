逢甲夜市巷弄美食 古早味埔里米糕

2018年01月15日 16:04 中時 盧金足

「逢甲埔里米糕」隱身逢甲觀光夜市的弄巷內。（盧金足攝）

台中市逢甲商圈向來是美食小吃和異國料理的一級戰區，但隱身在巷弄內的「逢甲埔里米糕小吃店」，是當地逢甲大學的學生及在地人的銅板美食，現在觀光客也聞風而來，古早味的筒仔米糕，不會蒸得太軟爛，加上有一點鹹香，糯米粒粒分明，吃起來很Q彈，很多畢業的大學生，結婚生子了還帶著妻子和小孩回來重溫筒仔米糕的好滋味。

從1988年就開業的「逢甲埔里筒仔米糕」，是逢甲商圈的30年老店，小吃店招牌在西屯區文華路永新巷北一弄的巷弄內，吸引很多「巷仔內」的老饕來享受平民小吃。

「逢甲埔里筒仔米糕」米粒上有滿滿的滷豬肉，吃起來不油膩，辣椒醬加進米糕更對味，有人一次大啖兩粒米糕，意猶未盡。

吃米糕還要有速配的湯品，一盅盅湯品全部是新鮮食材，當天現做，招牌古早味燉湯包括排骨酥湯、芋頭排骨酥湯、苦瓜排骨酥湯，還有四神湯等近10種湯品，芋頭和苦瓜燉到入口即化，排骨酥吸滿湯汁，客人吃到連聲稱讚。

位在逢甲夜市的老牌米糕店，很多人逛逢甲夜市除了享受知名小吃，一定要彎進巷子內再吃一粒米糕滿足五臟廟。

「真不好意思～沒吃到的客人明天請早唷！」為避免客人白跑一趟，「逢甲埔里筒仔米糕」小吃店老闆很貼心，會在臉書PO出店內的銷售訊息，有時候晚上9點多湯品就全賣完，尤其這幾天寒流來襲，來一碗熱熱的湯品，不只暖胃，全身也暖起來。

(中時)