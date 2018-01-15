蔡英文：期許中華電信帶領資安廠打國際盃

2018年01月15日 16:31 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天視察中華電信公司「網路資安監控應變中心」，肯定中華電信在資安產業扮演領頭羊，期許中華電信做國家基礎建設的守護者，帶領國內資安產品廠商，共同組成伙伴聯盟打國際盃。

蔡英文總統今天赴中華電信聽取海纜、網路及資安等監視系統展示介紹及中華電信資安業務簡報，之後參觀應變中心，實地瞭解現場即時監控工作。

她表示，很欣慰看到中華電信在資安工作與產業上扮演領頭羊的角色，不只帶動資安產業及技術自主，更以國外市場為目標，帶領國內資安產品廠商，共同組成伙伴聯盟打國際盃。

總統說，這段期間以來，政府一直強調「資安就是國安，也是國家級工作目標」。中華電信本身包括對外的國際海纜、整個國家的骨幹網路以及各項軟硬體，都是臺灣非常重要的關鍵基礎設施。因此，相關的防護演練就務必要定期且徹底地實行。

對於中華電信長期以來在資安工作上的投入，蔡英文認為，這代表我們會用最高標準來確保資訊安全及國家安全。她也很高興聽到中華電信要另外設立一個子公司，來專業化推動資安業務。

總統強調，「資安產業一定是未來產業轉型的關鍵」。現在政府推動的產業轉型，尤其是「5+2」方案，其中的物聯網就是非常重要的計畫。台灣未來要發展物聯網、科技化、智慧化的生產模式，來帶動整個國家的產業升級，資安就是最關鍵的基礎。

她說，沒有完善的資安準備，產業升級及新型產業的發展就無法成功。資安本身更是下一個世代最重要的產業，只要有數位內容和資料庫的地方，就是資安產業的商機所在。

蔡英文表示，這條路我們是一定要走的，它不僅是產業的發展，更是國家安全核心所在。她也期許中華電信團隊能做到兩件事情，第一，做國家基礎建設的守護者，對於國家產業的發展及轉型所需資安的技術及能量，能充分發展及配合。第二，不只當國內的第一品牌，也要有企圖心，發展成為資安界重要且屬於「台灣」的國際品牌。

(工商)