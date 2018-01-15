杜娃黎波5提名 全英音樂獎對上紅髮艾德

2018年01月15日 15:57 中時 潘鈺楨

全英音樂獎（Brit Awards）公佈入圍名單，英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）將在今年的頒獎典禮對上前綠洲合唱團（Oasis）主唱連恩蓋拉格（Liam Gallagher）、Stormzy、倫敦饒舌歌手洛伊康納（Loyle Carner）和靈魂拾荒者等人，爭奪年度最佳男藝人獎。

22歲的杜娃黎波（Dua Lipa）則獲得5項提名，是本屆入圍項目最多的藝人，包括最佳女藝人獎，她的對手有2015年得主帕洛瑪費絲（Paloma Faith）、饒舌詩人凱特坦柏絲（Kate Tempest）、潔希薇兒（Jessie Ware）和蘿拉曼寧（Laura Marling）。

杜娃黎波也將在年度最佳專輯獎對上紅髮艾德，以及Stormzy、歌手靈魂拾荒者（RagNBone Man）、饒舌歌手J Hus。

最佳英國樂團入圍的有街頭霸王（Gorillaz）、倫敦脈絡（London Grammar）、皇親貴族（Royal Blood）、Wolf Alice、和叉叉樂團（The xx）。最具突破藝人獎則由去年贏得水星音樂獎（Mercury Prize）的創作型歌手薩姆法（Sampha）、杜娃黎波和J Hus、洛伊康納與戴夫（Dave）共同競爭。

國際獎項方面，泰勒絲（Taylor Swift）、蘿兒（Lorde）、碧玉（Bjork）、紅粉佳人（Pink）和艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）則共同爭奪最佳國際女歌手 。最佳國際男歌手獎則由Childish Gambino、貝克（Beck）、DJ卡利（DJ Khaled）、德瑞克（Drake）和肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）共同角逐。

(中時)