台灣學生只會吃「白香蕉」？家長4大NG行為曝光

台灣學生只會吃「白香蕉」？家長4大NG行為曝光。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

現代人孩子生得少、個個都是寶，「媽寶」也越來越多。根據董氏基金會最新調查發現，家長對孩子太過寵愛，以致於學童食育力嚴重不足，竟然有學生只會吃「白色香蕉」，完全不知道未剝皮的黃色香蕉要怎麼吃？暴露出家長教導孩子飲食能力的4大NG行為。

這4大NG行為包括：吃飯NG、料理NG、健康NG及競爭力NG，例如家長總是搶著幫孩子把香蕉皮都剝好，把「白香蕉」送入孩子口中，導致孩子可能誤以為香蕉生來就是白的，甚至不知道黃色香蕉該怎麼吃。

董氏基金會去年11月進行「食育力：孩子的現在到未來」調查，以紙本及線上問卷訪問12歲以下的兒童及家長，包含北、中、南、東25所小學，共2339筆有效問卷。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，調查發現，當孩子不吃某種食物時，可能並不是不喜歡吃，而是不知道怎麼吃，例如不吃魚是因為不會挑魚刺，以致於日後只吃「沒有魚刺的魚」。

另外，調查指出，家長因為怕孩子危險、覺得沒必要，不讓孩子進廚房。調查更發現，約1成8的小學生沒上過市場，因為孩子從小就不認識食材，首次離家獨立的大學生竟有超過2成完全不會煮菜，只好三餐都外食；不與父母同住的大學生，每周午餐與晚餐外食天數平均超過5天。

許惠玉舉例，一名小一學童早餐只喝加糖紅茶，已患有糖尿病；另一名體重破百的小五學童，常把泡麵加蘇打餅乾當作消夜，孩子的飲食問題令人擔憂，健康及競爭力都很NG。建議家長帶孩子一起逛超市，並讓孩子親自下廚，培養「自煮」能力。

(中時電子報)

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