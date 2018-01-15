抖森帥尬艾迪瑞德曼 變「叔叔帶姪子」

2018年01月15日 16:02 中時 潘鈺楨

動畫電影《石器小英雄》（Early Man）14日晚間在倫敦舉行世界首映，為電影擔綱配音的英國兩大男神艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），以及《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）女主角之一的梅西威廉斯（Maisie Williams）也現身首映會場。當「抖森」湯姆希德斯頓身穿深藍色成套西裝，配上逆天長腿與男人味十足的鬍子現身綠地毯時，現場瞬間沸騰，全場都用高分貝尖叫呼喊著他的名字：「湯姆！湯姆！」

相較充滿英倫紳士風格的湯姆希德斯頓，在《石器小英雄》為男主角「達哥」擔綱配音的35歲奧斯卡影帝艾迪瑞德曼，則穿著雙排扣外套與白色球鞋輕鬆現身。有趣的是，湯姆希德斯頓與艾迪瑞德曼都是英國名校「伊頓公學」（Eton College）的學長學弟，兩人年紀只相差一歲。不過因為湯姆希德斯頓的大鬍子新造型，則讓粉絲笑稱兩人站在一起，看來就像是叔叔帶著姪子。另一方面，梅西威廉斯則一改她在《冰與火之歌：權力遊戲》裡的小男孩風格，穿上全套Coach春夏新裝現身，可愛亮片圖壓上衣，搭配粉紅色長褲與粉紅亮片靴，展現20歲女孩的青春活力。

艾迪瑞德曼在《石器小英雄》裝嫩獻聲15歲熱血原始人「達哥」，而湯姆希德斯頓則是用獨特又爆笑的法國腔英語，詮釋片中唯一反派「努斯大佬」。兩人有多場爆笑對戲，透露在錄音階段完全沒碰過面，反而是在這次的首映會上才有機會正式碰頭。艾迪笑說：「配音表演可以擺脫在鏡頭前的限制，讓我覺得很有解放感！不過每次錄完音，我都發現自己呈現一種很奇怪的肢體模式。」

電影劇情描述勇敢的山頂洞人達哥（艾迪瑞德曼配音）以及他天兵的族人們，一同在溪谷過著幸福美滿的生活。但隨著「青銅時代」的入侵，迫使他們離開家園。勇敢的達哥拒絕離開，並決定把部落的未來，賭在一場前所未聞的足球比賽上。於是達哥開始對十位天兵原始人進行足球特訓，不過天兵踢到哪都是天兵，整場特訓就是特「遜」，直到他網羅青銅時代的足球迷古娜（梅西威廉斯配音）擔任教練，才讓災難開始有了轉變。電影1月26日在台上映。

(中時)