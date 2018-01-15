抖森帥尬艾迪瑞德曼 變「叔叔帶姪子」

湯姆希德斯頓（左起）、梅西威廉斯、艾迪瑞德曼現身電影首映會。（翻攝自網路）

友善列印
中時

動畫電影《石器小英雄》（Early Man）14日晚間在倫敦舉行世界首映，為電影擔綱配音的英國兩大男神艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），以及《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）女主角之一的梅西威廉斯（Maisie Williams）也現身首映會場。當「抖森」湯姆希德斯頓身穿深藍色成套西裝，配上逆天長腿與男人味十足的鬍子現身綠地毯時，現場瞬間沸騰，全場都用高分貝尖叫呼喊著他的名字：「湯姆！湯姆！」

相較充滿英倫紳士風格的湯姆希德斯頓，在《石器小英雄》為男主角「達哥」擔綱配音的35歲奧斯卡影帝艾迪瑞德曼，則穿著雙排扣外套與白色球鞋輕鬆現身。有趣的是，湯姆希德斯頓與艾迪瑞德曼都是英國名校「伊頓公學」（Eton College）的學長學弟，兩人年紀只相差一歲。不過因為湯姆希德斯頓的大鬍子新造型，則讓粉絲笑稱兩人站在一起，看來就像是叔叔帶著姪子。另一方面，梅西威廉斯則一改她在《冰與火之歌：權力遊戲》裡的小男孩風格，穿上全套Coach春夏新裝現身，可愛亮片圖壓上衣，搭配粉紅色長褲與粉紅亮片靴，展現20歲女孩的青春活力。

艾迪瑞德曼在《石器小英雄》裝嫩獻聲15歲熱血原始人「達哥」，而湯姆希德斯頓則是用獨特又爆笑的法國腔英語，詮釋片中唯一反派「努斯大佬」。兩人有多場爆笑對戲，透露在錄音階段完全沒碰過面，反而是在這次的首映會上才有機會正式碰頭。艾迪笑說：「配音表演可以擺脫在鏡頭前的限制，讓我覺得很有解放感！不過每次錄完音，我都發現自己呈現一種很奇怪的肢體模式。」

電影劇情描述勇敢的山頂洞人達哥（艾迪瑞德曼配音）以及他天兵的族人們，一同在溪谷過著幸福美滿的生活。但隨著「青銅時代」的入侵，迫使他們離開家園。勇敢的達哥拒絕離開，並決定把部落的未來，賭在一場前所未聞的足球比賽上。於是達哥開始對十位天兵原始人進行足球特訓，不過天兵踢到哪都是天兵，整場特訓就是特「遜」，直到他網羅青銅時代的足球迷古娜（梅西威廉斯配音）擔任教練，才讓災難開始有了轉變。電影1月26日在台上映。

(中時)

杜娃黎波5提名 全英音樂獎對上紅… 「地表最強老爸」拒成軟男 火車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。