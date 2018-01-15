美國兩棲艦安裝雷射砲為固定武裝

2018年01月15日 16:09 中時電子報 江飛宇

美國海軍決定將在今年秋季時，在波特蘭號兩棲運輸艦(LPD-27, USS Portland)上安裝一座新的雷射炮，並且可能成為該艦的永久固定武裝，顯示雷射武器更接近實用化階段。

防衛新聞(Defense News)報導，波特蘭號將是繼2014年兩棲運輸艦龐塞號(LPD-15,USS Ponce)之後，第2艘安裝雷射砲的美國軍艦，與龐塞號不同的是，波特蘭號是現役的聖安東尼奧級，而當年龐塞號屆期退役，因此波特蘭號上安裝雷射砲更接近實用化。

專案經理布蘭恩．梅特卡夫(Brian Metcalf)表示，波特蘭號的雷射砲計畫屬於專案計畫，因為美國海軍面還沒有打算在其他的的聖安東尼奧級運輸艦上安裝同類型武器。然而，若是它各方面表現良好，很可能無限期的在艦上留用，不會實驗結束就拆卸。

梅特卡夫說：「我猜測雷射砲的表現應該不錯，很快就會使艦上官兵喜歡，然後雷射砲就會持續在波特蘭號上操作，接下來就是何時擴大應用的話題了。」

不過梅特卡夫沒有透露雷射砲的具體功率或是相關性能，不過他表示，

雷射砲已經往模組化設計發展，使它可以較容易的安裝在軍艦上。未來甚至可以整合進軍艦的戰鬥管理系統當中。

波特蘭號畢竟是兩棲運輸艦，還不是第一線作戰艦，因此下一階段美國海軍會考慮將雷射砲裝在阿利伯克級驅逐艦(Arleigh Burke class destroyer)或是美國級兩棲攻擊艦(America-class amphibious assault ship)上，那樣的作用會更大。現在需要知道的是，雷射砲的總體系統會挪佔軍艦多少資源?包括空間、冷卻和電力系統等項目，如果軍艦無法支應雷射砲所需的電力，那麼安裝上了也沒有太多用處。因此現在才會先由體積較大，而艦內設備比較單純的聖安東尼奧級做為測試對象。

(中時電子報)