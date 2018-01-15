以台灣為名參與國際賽事？ 總統府：依循奧會規定

2018年01月15日 16:34 工商 崔慈悌

獨派團體今天舉行記者會，宣布將啟動以台灣（Taiwan）名義申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運的公投連署，總統府發言人黃重諺表示，目前中華民國在國際奧委會的名稱，會依循國際奧會的相關規定與慣例辦理，政府也會盡一切力量，讓台灣被世界看見。

「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」與「2020東京奧運台灣正名行動小組」今天舉辦記者會，宣布將啟動公投連署，公投主文為「你是否同意以台灣（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」

活動召集人沈清楷表示，預計會在農曆年前的2月中旬完成公投提案工作，若連署順利，應該可以和年底地方選舉併辦公投。

對於獨派社團推動東京奧運台灣代表團正名活動，黃重諺表示，府方注意到國內也包括國際社會上許多朋友、團體關心台灣的國際參與議題，以各種行動支持台灣。2020年的東京奧運是國際運動盛事，也是亞洲區域的大事，政府一定會全力準備，積極參與，讓台灣優秀的選手替國家爭取最大榮譽。

同時，他說，奧運期間，我們也會強化與區域國家在觀光等層面上進一步合作與交流。至於目前中華民國在國際奧委會的名稱，「我們依循國際奧會的相關規定與慣例辦理」。

(工商)