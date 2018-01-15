汰換罐頭塑膠遊具 中市公園變有趣

台中市府汰換罐頭塑膠遊具，改設沙坑及磨石子溜滑梯。（盧金足翻攝）

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汰換罐頭塑膠遊具，改設磨石子溜滑梯，公園變更友善又有趣。（盧金足翻攝）

台中市公園共有524座，其中設有兒童遊戲區約有370座，過去多使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠遊戲設施，對促進小朋友想像力、探索體驗及感覺統合效果有限。建設局推動兩波公園遊具改造計畫，第一波已完成改善公園有6座、改善中有8座，另外2座在設計中；目前進行第二波共15座公園改善計畫，更將加入滑板場、跑酷等年輕人喜愛的設施，讓公園變得更友善而有趣。

建設局長黃玉霖表示，為讓公園遊戲設施更友善，市府逐步汰換常見的罐頭遊具，移除塑膠溜滑梯，打造傳統的磨石子滑梯，包括北屯仁和廣福公園、西屯區惠民公園等6座溜滑梯均已完成改善；而文心森林公園、豐樂公園、花博葫蘆墩公園、中央公園等10座台中市亮點公園同步進行汰除罐頭遊具工程，新增感官設施。

黃玉霖指出，台中市自104年底已宣示公園不再使用罐頭塑膠遊具，這3年來市府努力改善塑膠遊具，減少孩子接觸環境賀爾蒙的風險，獲得市民肯定。今年接續啟動第二波公園改造計畫，汰換小型公園或休閒空間的塑膠溜滑梯、地墊等，改設沙坑及磨石子溜滑梯等更天然的材質，規劃與大自然相容的兒童遊戲場環境，進行十二感官改造計畫。

他也說，這兩波汰換塑膠遊具計畫將改善台中市31座公園，陸續完工後，可讓公園環境更能寓教於樂，部分公園更將新增跑酷、滑板等極限設施，公園設施更有趣、更具挑戰性。

(中時)

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