向希區考克致敬 《劫孕》翻拍經典偷嬰電影

2018年01月15日 16:10 中時 潘鈺楨

近年來剖腹偷嬰的社會案件在全球各地創下極高的犯罪率，遍布美國、巴西、墨西哥、香港等地，而《劫孕》的故事取材自美國真實社會案件以及驚人的恐怖數據：「全球近年來上萬件剖腹偷嬰案件，只有8%的孕婦能死裡逃生…」

電影將如此駭人聽聞的社會事件血淋淋地重現，而這樣驚悚的題材其實在2008年榮獲西班牙恐怖影展最佳影片的《鮮胎活剝》已備受矚目，《劫孕》翻拍自這部經典的偷嬰電影《鮮胎活剝》，值得一提的是，相同的故事卻發展出截然不同的驚悚風格，導演米基安哲維華斯提及電影的拍攝：「《劫孕》向經典的『希區考克式恐怖』致敬，不同於《鮮胎活剝》充滿血腥暴力的畫面，在同樣的故事背景下，這部電影專注在建立一個窒息的空間及如坐針氈的氛圍，讓觀眾永遠猜不透下一步，這才是真的令人毛骨悚然的恐怖電影！」

由《佈局》賣座團隊打造的全新驚悚懸疑片《劫孕》(Inside)，集結西班牙賣座恐怖電影《錄到鬼》系列原創及美國奇幻影展最佳導演米基安哲維華斯(Miguel Ángel Vivas)，攜手重現影史最要命經典「封閉式恐懼」。《劫孕》將再創封閉式恐懼電影的另一高峰，大膽把美國驚世駭俗的「剖腹偷嬰」社會案件搬上大螢幕，寫實地呈現出不為人知的偷嬰過程。電影還邀來兩大詭后《陰宅》瑞秋妮可絲(Rachel Nichols)與《穆荷蘭大道》蘿拉賀林(Laura Harrin)領銜演出，兩人在密室追殺的精湛演出更是讓人不寒而慄。

《劫孕》以一名經歷車禍而失去丈夫也喪失聽覺的孕婦莎拉，獨自一人在郊區小屋生活揭開序幕，在某一年看似寧靜的聖誕夜，突然有位不明女子登門拜訪莎拉，而這名詭異女子的目標只有一個─莎拉肚中的嬰兒！她冷血無情地用盡各種殘酷的手法，企圖想要剖腹奪嬰，這個原本溫馨安靜的小屋瞬間成了人間煉獄，而莎拉究竟能否保護肚裡的小孩，在這場血肉模糊的廝殺中存活下。電影26日在台上映。

(中時)