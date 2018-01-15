3年前選秀錯過蔣智賢 富邦悍將如今得標

2018年01月15日 16:31 中時電子報 蔡銘仁

2015年中華職棒季中選秀會時，義大犀牛(現富邦悍將)挑走林哲瑄，讓兄弟象(現中信兄弟)有機會獲得蔣智賢，2人都是該年的選秀狀況熱門，如今蔣智賢也進到富邦，富邦總教練葉君璋今(15日)透露，當時確實有考慮選蔣智賢，「現在也很好，2個都在我們這。」

2015年林哲瑄跟蔣智賢雙雙投身中職選秀，最後林哲瑄獲義大第一指名、蔣智賢則是兄弟第一指名；葉總表示，其實那時也有想選蔣智賢，不過當下就是看選誰對球隊幫助比較大。現在蔣智賢去年被中信兄弟釋出後來到富邦，葉總笑說，「這應該算是緣分吧，也是一種巧合。」

富邦原本宛如旅外球員大本營，包括曾旅美的胡金龍、高國輝、林哲瑄、林旺衛、羅國華、羅華韋、倪福德、羅嘉仁、陳品捷、郭勝安，以及旅日的林羿豪跟蕭一傑。現在加上蔣智賢跟同樣新進的陳鴻文，旅外歸國球星多達14人。

此次富邦補進蔣智賢、陳鴻文、張正偉跟林煜清等4人，葉總表示，一開始得知4人被釋出，自己就有網羅的想法，「單就場上的表現，他們是好選手，如果各方面都沒問題，確實可以幫助我們。老闆(蔡承儒)也講得很清楚，球員沒問題的話，確實是可以給他們機會。」

針對先前4人捲入「五虎將風波」後被釋出，原因未講明，讓外界是霧裡看花。葉總舉自身經歷為例，表示他之前擔任球員工會理事長時，被興農牛釋出轉到兄弟象，狀況跟這次有些類似，比較能感同身受，球隊也一定對這方面有做評估才下決策。

(中時電子報)