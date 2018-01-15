泡麵和餅乾當消夜 5年級弟弟體重破百

董氏基金會調查發現，不少孩童的「食育力」分數嚴重缺乏，不僅有人不會撥橘子、不知道百香果怎麼吃，甚至還有人以為香蕉是白色，因為永遠是家人剝好放到面前。（倪浩倫攝）

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董氏基金會最新調查發現，有2成孩子從未上過市場，近7成常常在外吃晚餐，且僅有3成學童有進廚房幫忙的經驗。（倪浩倫攝）

我國兒童肥胖率高居亞洲第一，不少學校老師和護理師、營養師都表示「愈來愈常看到體重過重或肥胖的兒童」！一名11歲的五年級男童小厚（化名），開學量體重發現已經破百，老師隨口問他昨晚有沒有吃消夜，他竟回「泡麵和一大包蘇打餅乾」，也有人才小一就得糖尿病，卻依舊每天喝含糖紅茶當早餐，健康和飲食習慣令人擔心。

為了解孩童對食物的認知程度，董氏基金會今公布一項對家中有12歲以下孩童的家長、共2339份的問卷調查，結果發現有2成孩子從未上過市場，近7成常常在外吃晚餐，且僅有3成學童有進廚房幫忙的經驗，如此將使得孩童的「食育力」分數嚴重缺乏，不僅有人不會撥橘子、不知道百香果怎麼吃，甚至還有人以為香蕉是白色，因為永遠是家人剝好放到面前。

董氏基金會食品營養組副主任陳醒荷說，當小朋友較少在家用餐、或親自接觸食材，就不容易對飲食建立健康的觀念，只會以「好吃不好吃」來當進食的依據，缺乏定時、定量、營養均衡的概念，若家長沒有從旁仔細協助，久了很容易造成肥胖。

小學五年級的男童小厚，日前健康檢查時發現體重破百，平常時以泡麵餅乾取代正餐。陳醒荷說，有些家長自己的飲食健康觀念也不足，所以「孩子體型通常和家長很像」，故也需透過學校教育，教導學童正確觀念，進而反過來影響家長。她提醒，小時候胖，長大後很容易繼續胖下去，正確的飲食觀念應從小做起。

營養師尤宣文說，包括學校老師和家中家長，應多讓孩子下廚，培養他們準備餐點的能力，以及帶孩子一起上市場，到超市、便利商店去學習如何準備一份健康的早餐，以及怎麼看包裝上的營養與食品標示，都有助於培養孩童對飲食的健康觀念。

(中時)

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