哭太醜戲份全剪光！袁詠琳哀怨立志這樣做...

Cindy日前拍新歌MV。（杰威爾提供）

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Cindy日前拍新歌MV。（杰威爾提供）
Cindy日前拍新歌MV。（杰威爾提供）
Cindy日前拍新歌MV。（杰威爾提供）

袁詠琳（Cindy）日前拍新歌〈That’s Alright〉MV，為了完美詮釋一對情侶從甜蜜、爭吵、和好、到不得不分開的無奈心情，Cindy情緒大爆發，數度淚灑現場；但沒想到MV曝光後，才發現她哭得很慘的戲全被剪光，原來是因哭得太醜，眼淚鼻涕直流，Cindy哀怨直呼白哭了，立志「學會美美的哭」。

Cindy近年接拍多部戲劇磨鍊演技，詮釋MV比過去更能進入狀況，幾場男女吵架後分手的戲，導演沒特別要求，但她都能不自覺流下淚、甚至大哭！這首歌曲透過Cindy的歌聲娓娓道出女生在愛情裡受傷時的無奈，甚至有些無助，作廢的情感暫時還收不回來，只能不停告訴自己沒關係、會好的；她詮釋這首歌曲嘗試有別於以往的唱法，在錄音室中數度唱到哽咽。

此外，MV男主角請來曾與她一起演戲、主持的搭檔孫其君，兩人合作默契十足，不管是甜蜜的居家情節或玩樂橋段，都彷彿真的是一對情侶般互動，毋需特別安排或設定，拍攝一次ok。其中一場在人群中兩人情不自禁親吻的戲，導演說借位即可，但MV剪出來，怎麼看都覺得兩人不只借位，事後詢問，兩人矢口否認「真親」，留給大家想像空間。

(中時)

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