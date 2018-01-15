幸福高爾夫球場桿弟抗議遭解雇 勞工局允諾協助

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幸福高爾夫球場不幸福！位於新北市林口區的幸福高爾夫球場日前傳出勞資爭議，10多名辛苦賣命的桿弟去年遭公司解雇，今天集體前往勞動部陳情，新北市勞工局表示，去年即陸續對資方開罰27萬4000元，將協助工會申請勞工權益基金各項補助。

繼去年底前往幸福高爾夫球場外舉布條，幸福高爾夫球場工會於2017年5月5日經新北市勞工局核准設立登記，同年7月5日工會檢舉該公司違反勞基法規定，未給予員工特休、休假日出勤工資未加倍發給，經勞工局查證屬實，裁罰7萬元。

勞工局指出，工會於7月17日要求停止非桿弟業務、投保勞健保、提繳勞退金及桿弟基金歸還等訴求，歷經3次調解，因公司對雙方是否具勞雇關係尚有爭議，最後調解不成立。

後因調解期間該公司對工會成員施予停班處分，工會成員於11月8日、10日再向勞工局申請恢復勞雇關係調解，但公司接獲勞工局開會通知單後，卻無正當理由未出席調解會議，遭勞工局裁罰2000元。

勞工局表示，該公司於調解期間逕自停止給予工會成員排班，違反勞資爭議處理法第8條規定，已於去年11月24日裁罰該公司20萬元，而工會另於11月8日向勞工局提出歧視工會會員申訴案，目前仍正在辦理中。

此外，工會成員已於1月13日向法院提起確認僱傭關係訴訟，勞工局正協助會員申請補助裁判費、律師費及訴訟或裁決期間生活費用，工會幹部最長可補助1年，幫助工會度過困境。

(中時)

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