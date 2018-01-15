豆漿、洋蔥皆原料！石碇烏塗植物染有「藝」思

2018年01月15日 16:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活中隨處可見的都能變做「原料」！讓這世界染上最自然、美麗的色彩！得豆漿染布、茶染、拓染、薯榔染、七里香染、洋蔥都能成染布原料呢！

新北市石碇烏塗社區，為了推廣在地傳統技藝自然植物染，自106年8月起至106年11月開辦了12堂研習課程，並從106年11月14日開始，於烏塗社區活動中心二樓展現植物染的學習成果，包含各種獨特天然染色的布料及樣式，歡迎大家前往觀賞，一睹傳統技藝風華！

石碇區氣候適合藍草生長，早期是北台灣重要植物染區，烏塗社區內，更有多種植物染原料，如:薯榔、七里香、洋蔥皮、月桃、相思樹、茶葉、大菁等，為了保留社區的在地特色並傳承古早技藝，再現在地居民們從前利用植物染製作衣衫布料的情況，社區理事長王思婷努力推廣天然植物染，也希望藉此發展社區文化產業，傳承在地文化的新樣貌。

農業局長李玟表示，經由新北市政府農業局輔導，石碇區烏塗社區透過推廣植物染，找出屬於自己的特色，也讓民眾驚艷，樸實溫和的植物染布，卻能創造出最閃耀的農村文化！

社區發展協會在林月娥講師指導下，106年度研習課程，學員從認識植物染開始，逐漸習得豆漿染布、茶染、拓染、薯榔染、七里香染、洋蔥染及薑黃色染等技巧，利用植物最天然的顏色，揮灑於每塊布料上，就地取材，既環保又健康！

依照不同的染布素材及植物，選用不同的步驟方式，即可染出多元又繽紛的顏色與創作。社區亦推出植物染DIY活動，歡迎對植物染有興趣的民眾(15人成行)，可電洽石碇區烏塗社區發展協會（王小姐，電話：0928-897326）。

(中時電子報)