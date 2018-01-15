笨賊躲廠房天花板求生 喘息聲出賣他仍被逮

林姓竊賊闖空門潛入廢棄廠房偷竊電纜線欲變賣，因擔心被捕爬上天花板輕鋼架隔層中以隔音泡棉覆蓋全身。（張妍溱翻攝）

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60歲鄭姓慣竊鎖定北區東興市場行竊穿中山裝一付斯文模樣卻趁民眾專心採買時偷走錢包。（張妍溱翻攝）

台中市東興市場近來竊案頻傳60歲鄭姓慣竊穿著中山裝鎖定民眾採買時竊走放置於機車置物箱的皮包一連4天被害人數不斷增加，攤商與警方合力逮捕鄭嫌；北屯區45歲林男涉嫌侵入廢棄工廠倉庫行竊電纜線，警方獲報前往現場逮捕時當場發現林躲在天花板夾層，人贓俱獲，訊後分別將2人依竊盜罪嫌移送法辦。

警方接獲報案民眾指稱，住家因突然停電但無台電停電通知，一旁廢棄廠房又傳來陣陣怪響，懷疑有小偷侵入剪斷電纜線造成停電原因，趕緊報警處理。警方發現門口放置多袋已被偷的電線及燈具廠房大門反鎖，破門而入見到地上有可疑腳印和掌印且聽見天花板傳出陣陣喘息聲，小偷躲在天花板夾層，人贓俱獲。

隨著農曆新年腳步接近，因應年貨採買需求，民眾隨身攜帶現金比平日多，卻成為竊賊或詐騙集團等有心人士目標；根據警方調查，「中山裝大盜」平日騎乘單車犯案鎖定東興市場平日早上8點人潮聚集時段見被害人粗心將皮包放置機車前置物籃或腳踏板專心選購商品之際，快動作拿取被害人皮包。

當民眾要付錢時發現包包不翼而飛才知道被偷，氣得向警方報警。市場管委會為緝賊除提供市場監視影像給警二分局文正派出所追緝，並鎖定騎單車穿著中山裝的鄭嫌所為，警方呼籲，若有其他被害人可出面指認，並提醒民眾年關將近，於公共場所財不露白避免引起歹徒覬覦。

(中時)

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