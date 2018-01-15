四輛捐血車全出動 彰縣義勇警察號召捐血

2018年01月15日 16:42 中時 謝瓊雲

上午10點不到每輛捐血車就已大排長龍，號碼牌發到500多號，義勇警大隊貼心準備等候區讓義警民防和警眷們坐著等候。（謝瓊雲攝）

彰化縣義警大動員號召捐血紓解血荒，捐血車上護士們忙得不可開交。（謝瓊雲攝）

不少夫妻、兄弟和父子檔一起前來捐血。（謝瓊雲攝）

彰化縣義警大動員號召捐血紓解血荒，捐血車上車外等候捐血者大排長龍。（謝瓊雲攝）

彰化縣義勇警察大隊15日發動義警人員舉辦捐血公益活動，台中捐血中心出動4輛捐血車，在縣警察局門口一字排開，每輛車都湧現人龍，排隊等候上車捐血。

超熱血！義勇大隊長劉明雄夫妻等許多夫妻檔、兄弟與父子檔，都攜伴同型前來捐血，上午9點捐血時間剛開始，號碼牌已經抽到500多號，捐血中心護士差點忙到沒時間上廁所、吃午餐，但看到義警們踴躍挽袖捐輸熱血、挹注血庫緩解血荒，笑說再忙也都值得了。

活動現場前來排隊的捐血，除了義警人員外，還有警察同仁、警眷、警察志工，及社區巡守隊民防人員，許多人還是特別從南彰化鄉鎮開車前來捐血；大隊也準備知名的連鎖店蛋糕禮盒等豐富贈品、摸彩品感謝大家的熱情。

台中捐血中心企劃課長吳孟達表示，今年因為流感疫情肆虐加上寒流發威，去年底起缺血情況比往年嚴重，中部血庫庫存量一度只剩5天，前兩天周末放晴催出民眾前來捐血，血庫存量稍稍緩解，達到6天。

吳孟達說，目前血庫仍未達7至10天的安全庫存量，其中又以AB型血液最缺，感謝彰化縣義警在此時發起捐血，總動員紓解血荒；15日上半天從四輛捐血車就收回305袋血。

義勇警大隊秘書長李正龍指出，過去3年多大隊已經連辦6次捐血活動，第一次辦請來1輛捐血車，慢慢增加到4輛，捐血量也從3萬多CC一路狂升到上次的15萬CC，這次目標希望能突破20萬CC、800袋血液，希望幫助解決血庫存量不足問題。

(中時)