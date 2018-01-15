宜蘭又出現重大違規農舍 縣府限期改善否則將強制拆除

2018年01月15日 17:03 中時 胡健森

宜蘭代理縣長陳金德爭取農舍配置問題不惜與中央槓上，但對於處理重大違規農舍也不手軟，繼分別位於礁溪、員山、五結鄉3棟嚴重違規農舍被縣府強制拆除後，冬山鄉公所也查報1棟重大違章農舍，縣府15日現勘後表示，超出農舍用地10％的範圍相當明確，限期公文寄達1個月內自行拆除，如逾期不自行拆除，將依法擇期執行強制拆除。

宜蘭縣政府表示，有關冬山鄉公所近日所查報的重大違章農舍案，經查土地面積為2000平方公尺，冬山鄉公所在2年多前（2015年6月3日）核發1棟3層鋼筋混凝土造農舍使用執照，總樓地板面積為374.48平方公尺（約113坪），農舍用地申請使用199.97平方公尺。

但這棟農舍被查出在取得使用執照後進行2次施工，違反農地農用及建築管理，經冬山鄉公所在今年1月11日查報，其未經許可擅於農舍後側興建2層樓鋼筋混凝土造違章，樓地板面積約126平方公尺，前側於3層位置興建1層鋼鐵造違章，面積約為36.4平方公尺，合計約為162.4平方公尺（約49坪）。

縣政府在15日前往勘查違章情形，部分確已超出農舍用地10％範圍，將開立違反建築法違建拆除處分書，限期文到1個月內自行拆除，如逾期不自行拆除完竣，將依違章建築處理辦法及縣府執行違章建築取締辦法規定，擇期執行強制拆除，並向當事人收取相關拆除費用。

宜蘭縣政府表示，基於維護農地農用政策，仍持續處理農地重大違章農舍，此外，針對私自擴大填土行為，縣府也將以違規填土面積比例計算，按區域計畫法規定處以6萬至30萬元罰鍰。

(中時)