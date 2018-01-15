董陽孜創作「福」！狗年狀元糕有「藝」思

誠品將董陽孜老師「福」字墨寶融入傳統糕餅，推出美味與藝術兼具的「誠品福禮」。（誠品提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

咻！再過不到一個月，就是狗年囉！吠吠揚揚迎狗年！除心情愉快、多說吉祥話、沾染喜氣也能求好運！祈求新年好福氣，誠品攜手藝術家董陽孜老師創作「福」字，已邁入第21年，今年揮毫落筆的「福」字線條質樸沉穩，反映生肖狗年的溫暖與踏實。吃福享福，誠品將董陽孜老師「福」字墨寶融入傳統糕餅，推出美味與藝術兼具的「誠品福禮」，像是與小林煎餅年年合作推出的「福田瓦煎燒禮盒」一直廣受歡迎。

誠品與小林煎餅年年合作推出的「福田瓦煎燒禮盒」。（誠品提供）

今年與台中百年餅舖「林金生香」合作推出「十全十美狀元糕禮盒」，除有杏仁、綠豆、黑芝麻等傳統口味，全新口味「嫩粉梅子」口感清爽，還有中部特有美食麻芛口味，嚐來甘美宛如抹茶

狗奴最愛的「狗汪旺年」紅包袋，有柴犬、黃金獵犬、米克斯咧嘴燦笑，模樣討喜可愛。｜款式：財犬｜。（誠品提供）

過年紅包袋，誠品也有巧思。除了精選五款董陽孜老師「福」字墨寶、象徵五福臨門的獨家自製紅包袋，狗奴最愛的「狗汪旺年」紅包袋，有柴犬、黃金獵犬、米克斯咧嘴燦笑，模樣討喜可愛；喜歡台灣傳統布藝、針線工藝的讀者，則可以選擇手工布製紅包袋，不但與眾不同，還能重複使用響應環保。

手工點綴水鑽、搭配吉祥圖騰的萬歲萬萬歲系列「璀璨紅包袋」，則推薦給追求驚喜的讀者。若想自己動手做紅包袋，讀者則可於1/20至台北市中山地下書街誠品R79惜字會社參與「紅包工作坊」，活字印刷八種不同紅紙的紅包袋。

除了紅包袋，誠品也精選多款「狗旺納福」禮品，不但有最新出爐的金點設計獎作品「撕撕如意」春聯紅包套組，一袋備齊各式大小春聯、對聯及紅包袋，只要沿著虛線撕開即可使用，讓您萬事俱備過好年，而年年熱銷的繡花房生肖擺飾，來到生肖狗年還特地繡上「旺」字，象徵財富旺旺來，此外還有討喜可愛的童趣春聯等春節小物！

(中時電子報)

鑲上水鑽的「璀璨紅包袋 萬歲萬萬歲系列」，適合喜歡驚喜的讀者。 ｜款式：皇上｜。（誠品提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
逢甲夜市巷弄美食 古早味埔里米… 眾水來朝群峰繞 畫家打造賞梅境

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。