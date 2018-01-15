董陽孜創作「福」！狗年狀元糕有「藝」思

2018年01月15日 16:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過不到一個月，就是狗年囉！吠吠揚揚迎狗年！除心情愉快、多說吉祥話、沾染喜氣也能求好運！祈求新年好福氣，誠品攜手藝術家董陽孜老師創作「福」字，已邁入第21年，今年揮毫落筆的「福」字線條質樸沉穩，反映生肖狗年的溫暖與踏實。吃福享福，誠品將董陽孜老師「福」字墨寶融入傳統糕餅，推出美味與藝術兼具的「誠品福禮」，像是與小林煎餅年年合作推出的「福田瓦煎燒禮盒」一直廣受歡迎。

誠品與小林煎餅年年合作推出的「福田瓦煎燒禮盒」。（誠品提供）

今年與台中百年餅舖「林金生香」合作推出「十全十美狀元糕禮盒」，除有杏仁、綠豆、黑芝麻等傳統口味，全新口味「嫩粉梅子」口感清爽，還有中部特有美食麻芛口味，嚐來甘美宛如抹茶

狗奴最愛的「狗汪旺年」紅包袋，有柴犬、黃金獵犬、米克斯咧嘴燦笑，模樣討喜可愛。｜款式：財犬｜。（誠品提供）

過年紅包袋，誠品也有巧思。除了精選五款董陽孜老師「福」字墨寶、象徵五福臨門的獨家自製紅包袋，狗奴最愛的「狗汪旺年」紅包袋，有柴犬、黃金獵犬、米克斯咧嘴燦笑，模樣討喜可愛；喜歡台灣傳統布藝、針線工藝的讀者，則可以選擇手工布製紅包袋，不但與眾不同，還能重複使用響應環保。

手工點綴水鑽、搭配吉祥圖騰的萬歲萬萬歲系列「璀璨紅包袋」，則推薦給追求驚喜的讀者。若想自己動手做紅包袋，讀者則可於1/20至台北市中山地下書街誠品R79惜字會社參與「紅包工作坊」，活字印刷八種不同紅紙的紅包袋。

除了紅包袋，誠品也精選多款「狗旺納福」禮品，不但有最新出爐的金點設計獎作品「撕撕如意」春聯紅包套組，一袋備齊各式大小春聯、對聯及紅包袋，只要沿著虛線撕開即可使用，讓您萬事俱備過好年，而年年熱銷的繡花房生肖擺飾，來到生肖狗年還特地繡上「旺」字，象徵財富旺旺來，此外還有討喜可愛的童趣春聯等春節小物！

(中時電子報)