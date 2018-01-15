準監委對農田水利會官派沒意見 藍委批不中立

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立法院明天行使監委人事同意權，但同一天下午，民進黨團打算通過農田水利會官派法案，協商不成就要直接表決，引發外界爭議。藍委張麗善今在全院委員會詢問監委被提名人有關修法意見，但監委被提名人多表示，監察院權力無法及於立法院，無從表示意見。張批評，對於準監委的說法相當遺憾，認為回答完全偏頗有失中立。

張麗善批評，民進黨團上個月以人數優勢將《農田水利會組織法》修正案抽出逕付二讀，但法案並未付委審查，完全背離委員會中心主義；水利會從日據時代發展至今，資產、土地都是農民自己出資，一紙法令就要草率修改，修法明顯違法違憲，讓人民沒有財產權跟集會結社自由，嚴重剝奪150萬水利會員選舉權。

張麗善問，如果擔任監委後，對於違法違憲的法令，是否同意這樣的立法？監委被提名人蔡崇義說，基於五權分立原則，監察院是對官員怠惰行使職權，無法對立法院修法表示意見。此話一出，張立即批評蔡「沒有guts」。

監委被提名人趙永青說，立法院是秉於民意做決議，如果水利會上任後有失職，才會給予監督；監委被提名人楊芳婉說，法律制定是立法院職權，未來發生的事情沒辦法預設立場。

監委被提名人陳師孟則說，依照法歸，監察院的權力無法及於民意機關，他沒辦法評斷修法是否違法違憲，但認為改制過程是否有完整聽證過程可討論。

監委被提名人楊芳玲說，如果人民向監院陳情，監院當然會受理，至於還沒修法前，她無法表示意見。

(中時)

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