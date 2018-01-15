商家紙箱被當垃圾丟 業者無奈收罰單 怒批擾民

售出物品紙箱上都貼有店址，因此被認定亂丟垃圾，陳錦隆（左）直批「擾民」。（林和生攝）

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陳錦隆拿著繳完的罰單，仍忿忿不平的直呼「政府根本擾民」。（林和生攝）

水利署第七河川局日前前往高樹鄉關福堤防進行廢棄物查緝，在成堆垃圾中發現一只貼有某家電器地址的紙箱，河川警察循線找到店家陳述意見，不久後即接到1張3000元罰單，業者陳錦隆怒斥，每天賣出貨品上百件，若買家都將外包裝隨意亂丟，那他罰單不就接不完，「生意也不用做了」。

談及此事，陳錦隆仍難掩怒氣的說，當天4名河川警察上門即拿出機器錄影，詢問這只紙箱是不是從他們店售出，他當場稱「是」；對方又說，包括紙箱及一堆塑膠、鋁製廢棄物都被丟在堤防邊，這已經違反廢棄物清理法。

他反駁強調，紙箱上貼紙確實證明商品是從他的店內售出，但經營水電材料行每天賣出商品有時多達百樣，怎能確保買家都能不把垃圾亂丟；且店址在里港鄉，垃圾在十餘公里外的高樹被丟棄，加上紙箱回收還有錢賺，又沒錄到當場丟棄狀況，「怎麼證明是他丟的」。

「以為最多收到勸導單」陳錦隆說，沒想到開了張3000元罰單，友人建議走行政訴訟，但考慮耗時費力，最後花錢了事；但他不滿說，對方走的時候還建議，以後要把貼紙撕掉再賣，「若這件事真違規，那政府不就是教導犯罪」。

七河局副局長黃傭評表示，第一線同仁在掌握查緝證據後，會先找對方陳述意見，之後根據相關佐證移由主管機關裁處，若民眾有疑慮，其實可以依法訴願。

(中時)

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