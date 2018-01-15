竹市大煙囪廠房眷村文化保存計畫啟動

2018年01月15日 17:15 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（右）成功申請文化部「前瞻基礎建設─再造歷史現場計畫」8830萬經費，15日起將啟動「大煙囪廠房基地眷村文化保存計畫」。（陳育賢攝）

位在新竹市建美路的日本海軍第6燃料廠「大煙囪」，是台灣現存最大規模2戰軍事工業遺址群，新竹市政府申請文化部前瞻基礎建設─再造歷史現場計畫，15日獲8830萬經費，即日起將啟動大煙囪廠房基地眷村文化保存計畫，希望未來能成示範性計畫。

市府指出，第6燃料廠新竹支廠為2戰時日本設置的海軍燃料廠，是台灣現存最大規模2戰軍事工業遺址群，2戰後國軍眷戶遷入，利用原廠房空間內部搭建隔間，分戶居住形成「屋中有屋，房中有樓」的特殊景觀，廠房內的大煙囪更成稀有霜毛蝠棲地。

為活化老建築，重現歷史場景與眷村文化，市府啟動大煙囪廠房基地眷村文化保存計畫，將重整全區眷舍環境，並先簡易修繕臨建美路6棟眷舍，未來將邀請在地團體進駐廠區，活化歷史空間。

市長林智堅表示，日本海軍第6燃料廠於1943年設立，300餘公頃基地範圍，之後發展為清大校地、工研院等用地，是台灣科技產業的發展根源，其中大煙囪廠房基地前身為廠區內緊急發電廠，60公尺高的大煙囪已成城市重要地標。

林智堅說，目前舊燃料廠區仍遺留若干零散基地，市府持續積極活化，其中金城新村活化為「將軍村開放圖書資訊園區」，中油油庫日前成功廢庫，將轉型為「竹科X」創新基地。

(中時)