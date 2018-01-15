有影》美女范戴薇首輪也掰 為了香蕉與主審槓上

美國女將范黛薇澳網首輪淘汰。(美聯社)

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中時電子報
匈牙利巴波斯（Timea Babos）闖進次輪。(美聯社)

去年澳網打進最後4強，世界排名第9的美國女將范黛薇(Coco Vandeweghe)，步上同胞去年美網冠軍史帝芬斯(Sloane Stephens)、大威廉絲(Venus Williams)的後塵，澳網會內賽首日就打包，首輪6比7(4)、2比6敗給匈牙利巴波斯（Timea Babos）。

范黛薇受流感影響，前4天沒能練球，儘管帶病上陣仍不時能見到她喘不過氣，首輪就敗給單雙打兼修的24歲巴波斯，落敗不要緊，范黛薇卻多次情緒失控，因為香蕉與主審起衝突，還在場上用不當言語辱罵巴波斯，輸球也輸了風度。

范黛薇與巴波斯首盤就拚入搶七，但巴波斯局末連下4分，7比4搶下第1盤，盤間休息時，遲遲坐在休息區不願出賽，遭主審以拖延比賽警告，范黛薇雙手一攤回應，「我只是在等香蕉，為什麼我要因為比賽準備不周而身體不適？這不是我的錯。」

第2盤范黛薇明顯體力不濟，陷入1比5落後時怒摔球拍，以F與B字頭不當字彙咒罵巴波斯，賽後記者會表示是巴波斯刻意以「c’mons」對她挑釁。

巴波斯則否認有針對范黛薇，單純是為自己打氣，「如果她有看過我的比賽，這是我的一貫風格，並非針對她，這也有違我的作風。那是不可思議的一球，而是對觀眾喊。」

(中時電子報)

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