陸093B核潛艇也開始繞台 發出兩大信號

2018年01月15日 16:54 中時電子報 楊幼蘭

中國軍艦與一艘潛艦11日進入釣魚台鄰接海域，12日下午潛艇在東海的公海浮出水面，並掛起中國國旗，引發東京強烈抗議。

大陸微博軍事博主虹攝庫爾斯克指出，從日本公布的照片看，這是一艘中國最先進的093B型攻擊核潛艇。不過，更引發關注的，就是這艘核潛艇在進入東海之前，曾經繞台。

中國軍事評論員陳光文15日引述分析指出，細看中國093B型核潛艇的航行路線，就可以發現，它是從寶島西部進入宮古島附近海域的。換句話說，它很可能是從南沙海域經過巴士海峽，進入西太平洋，然後再從西太平洋經過宮古海峽，再駛入中日爭議海域。

分析指出，中國093B核潛艇升國旗，旨在告訴外界，它是從外洋來的，而這對未來的戰爭十分重要。未來無論是國家統一或海洋主權爭端，中國核潛艇都是當然的主角。

而093B型核潛艇在從巴士海峽進入太平洋時，美日都沒有發現，由此可見，它的靜音能力已非常了得。在大洋巡邏數十天之後，它才開始返航。這時中國海軍決定向美日披露這艘潛艇的航線，於是在進入第一島鏈前，開始接近海面航行，讓日本護衛艦和P-3C反潛機「發現」目標。而當093B型核潛艇航行到中日爭議海域時，它開始大搖大擺，浮出水面航行，還乾脆直接亮出中國國旗，用意不言自明。

此外，這次093B型核潛艇從南沙-巴士海峽-太平洋-宮古海峽-東部海域到泊靠軍港，是中國海軍繼先前中國空軍轟-6K、圖-154，以及伊爾-78等戰機繞島之後，利用先進核潛艇在水下繞台灣和釣魚台的新舉措，意義十分重要。

分析強調，這意味著未來不管是發生國家統一之戰，還是爆發海上主權衝突，093B型核潛艇都將擔負水下主力突襲重任。

另一方面，093B型核潛艇公開現身，也間接證實095型核潛艇已經下水或服役。

(中時電子報)