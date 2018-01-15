攜1700萬日幣遭海關查獲 辯稱不知哪申報

2018年01月15日 17:04 中時 陳麒全 中時電子報／ 楊馨 中時電子報／

陳女將日幣用報紙包裹放在隨身行李中。（陳麒全攝）

海關忙著清點日幣。（陳麒全攝）

一名60歲的陳姓女子隨身行李內攜帶了1744萬元日幣（約新臺幣470萬元）未申報，被關務署台北關關員抽撿查獲，依規定發還等值1萬美元的113萬元日幣，其餘1631萬元日幣（約新臺幣439萬）查扣沒入。（陳麒全攝）

關務署台北關查獲超帶外幣未申報案件，一名60歲的陳姓女子15日從日本東京搭機返台，隨身行李內攜帶了1744萬元日幣（約新臺幣470萬元）未申報，被關務署台北關關員抽撿查獲，依規定發還等值1萬美元的113萬元日幣，其餘1631萬元日幣（約新臺幣439萬）查扣沒入。

海關表示，陳姓女子15日下午1時許從桃園機場第2航廈入境，從海關無需申報物品的綠線檢查檯通過，海關關員發現神情有異可疑，於是攔下抽檢，請她把行李通過X光機檢查，隨後引領到紅線檢查檯，準備打開隨身行李檢查，這時陳女才突然口頭表示有物品要申報。

關員將陳女及行李帶到辦公室開箱檢查，果然發現大筆日幣萬元券現鈔。正在關員在清點時，陳女還悄悄地把未檢查的一件隨身行李，以為關員在忙沒有注意，偷偷地挪到已經檢查過的行李處，但被眼尖的海關關員察覺，結果在這件行李中發現最大一筆近千萬元日幣現鈔。陳女在海關調查期間一度情緒激動，想要離開海關辦公室，經海關通報航警支援女警到場戒護，她情緒才逐漸平復。

陳女在偵訊時向海關辯稱，離開日本時有向日本的海關申報，日本的海關跟她說回台灣就不用再申報了，在抵達桃園機場下機後，也不知道在那裡申報，這些錢是她辛苦大半輩子賺來的，是要回台灣買房子養老的，在關員檢查行李前，也向關員口頭說要申報，但是關員不接受，實在很不合理，讓她損失慘重。

(中時)