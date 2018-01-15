眾水來朝群峰繞 畫家打造賞梅境

2018年01月15日 17:06 中時 沈揮勝

龍琴山莊，暗香浮動。（沈揮勝攝）

龍琴山莊百梅綻放，藝文界人士賞梅、品茗、吟詩、作畫，悠然半日閒。（沈揮勝攝）

唐龍才的龍琴山莊不排斥慕名客造訪，但請珍惜區內草木。（沈揮勝攝）

梅花盛開，生態多樣。（沈揮勝攝）

含蕊吐豔，暗香浮動。（沈揮勝攝）

遠眺群峰，又起為阿里山、玉山主峰與北峰、郡大、巒大、治茆、卓社、奇萊、水社、合歡、集集大山，視野之寬廣，罕見難得。（沈揮勝攝）

南投縣知名畫家唐龍才，1995年在水里鄉買塊山坡地，20多年來一鏟一鋤打造畫室；這片擁多樣植物與果樹的園區，此刻梅花正綻開，因位在轀轆山頂峰，四面環山且濁水溪、陳有蘭溪及水里溪三溪匯流，相較於新中橫各梅區人車塞爆，此處儼如祕境！

轀轆山海拔800多公尺，比水里街區高出600公尺，夜瞰街區燈海，猶如1隻鳳凰；夏晨3大溪谷，幾乎天天有雲海；遠眺群峰，從北側集集大山、東側水社大山，延伸合歡、奇萊與卓社大山，以及東南側的治茆、西巒和郡大山。

再往南眺望，玉山歷歷在目，西南則為阿里山脈；除了山巒，谷地間隱約可見明湖水庫與新中橫、丹大林道各聚落。

國立藝專及師大研究所畢業的唐龍才以水墨畫見長，執教國立竹山高中6年前退休，另一半高惠琴任職國立水里商工；夫妻倆將辛苦闢建的畫室名之為「龍琴山莊」，區內不乏猴洞等天然景物。

唐龍才畫壇地位舉足輕重，兒子唐子騏不遑多讓！在音樂界有排笛博士之稱。子女都已成年，隱居山區耕畫，環視群峰、仰望鷹鷲盤旋，自比神雕俠侶。

「龍琴山莊」百梅盛開自成祕境，13、14日周休各約有300人造訪，15日200餘人，說多不多、人氣剛剛好，賞梅、吟詩、作畫、泡茶，悠然半日閒。

水里商工校長劉丙燈愛上這園地，上周來了3趟；弘明高中校長張宏儒也被美景、視野深深吸引；鹿谷社大老師湯愛琴、水墨畫家黃沁杰、前魚池鄉民眾服務社主任許勝龍、知名茶師邱慧庭，都讚稱人間祕境。

除了教育界與藝文界聚會交流，偶見慕名客造訪，唐龍才以交朋友胸懷接受，但望發揮公德心，珍惜區內草木。

(中時)