私有地造墓、起掘遺骸再葬 南投縣府：違法

2018年01月15日 17:23 中時 楊樹煌 、 廖志晃

私有土地造墓，甚或將先祖遺骸起掘後重新施作墳墓再葬，南投縣政府民政處指出，這是違規行為，除依規裁除處罰鍰及限期改善外，並會按次處罰及由主管機關代為起掘火化的規範，民政處提醒民眾切勿觸法！

南投縣政府指出，近年來常接獲舉報，有民眾於自有或他有的非公墓土地施設墳墓，埋葬亡者遺體或將先祖遺骸起掘後，重新施作墳墓再葬，已渉及違背法令規定。因此特呼籲民眾在施設墳墓埋葬亡者遺骸以及要辦理遺骸起掘前，應請先向轄區鄉鎮市公所權責單位洽詢及申請，避免觸法。

縣府並指出，依殯葬管理條例第70條規定，埋葬屍體，應於公墓內為之；骨灰或起掘的骨骸，除殯葬條例另有規定外，應存放於骨灰（骸）存放設施或火化處理，違者依法處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善。

如屆期仍未改善者，得按次處罰；必要時，由直轄市、縣（市）主管機關起掘火化後為適當之處理。因此，於私有土地施設墳墓埋葬亡者遺骸以及起掘再葬都屬違規行為！

另依殯葬管理條例第28條及南投縣殯葬管理自治條例第10條規定，每一公墓墓基使用為10年，依規埋葬於公墓之遺骸於10年後亦須辦理起掘晉塔或火化處理，經內政部統計目前全國火化率達95%以上，縣府亦在此呼籲，辦理親屬之喪葬事宜，建請選擇火化晉塔或環保葬為優先考量，並洽請合法殯葬服務業者辦理。

(中時)