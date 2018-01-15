富邦打造「全富武莊」新主場 平日票價有望降

2018年01月15日 17:17 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將去年取得新北市新莊棒球場未來10年經營權，去年21月9日投入1億台幣展開整建，未來60場例行賽也確定都會排在新莊，富邦領隊蔡承儒今(15日)球隊春訓開訓典禮表示，目前還在趕工中，最快2月底能完工。富邦雖砸錢升級場地，不過蔡承儒表示，平日票價可能考慮調降。

富邦去年成軍第一年，採全國巡迴主場加上戰績不理想，票房成長不如預期；今年他們認養新莊球場，球場進行大整修後，蔡承儒期望票房能成長15%到20%。蔡承儒表示，球場的LED大螢幕已經完工，一三壘熱區座椅跟廁所進行整修，球員休息室也會擴大，讓球員有用餐的空間。

富邦砸重本打造主場，未來也會徹底實行內野全主場，取名為「全富武莊」，客隊加油區則在左外野。場地升級後，蔡承儒希望能吸引更多球迷進場，他對經營也有新的想法，表示今年在票價部分，平日內野考慮從去年400元降到350元，假日一三壘側熱區票價則會比較貴。

蔡承儒也說，富邦以新莊為家，未來會多投入屬地經營，包括跟新北市洽談合作等，球衣上是否冠上「新北市」字樣還不確定。富邦在球場投資，球員談薪也正進行中，蔡承儒表示目前進度約完成7、8成，理想是2月談完，去年戰績不理想，今年薪資控管較嚴格，表現好的選手仍會加薪鼓勵。

另，富邦跟緯來結束3年轉播合作關係，有意交給富邦集團旗下平台轉播。蔡承儒表示，目前一切進到最後商談階段，等到確定就會公布，大概主要跟兩家在談。」

(中時電子報)