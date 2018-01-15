年菜必吃的魚怎麼挑？ 「這七種」專家絕對不買

2018年01月15日 17:23 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

新年將近，家家戶戶應該都會開始擬定年菜的菜單，過年必吃的「魚」到底該怎麼挑選呢？魚含有豐富的營養，不管是過年過節，平常也都會很常吃到，因此該怎麼買怎麼挑就很重要，水產專家將傳授你7大招挑選方式。

根據《生命時報》報導，上海海洋大學食品學院水產品加工及儲藏工程系教授陳舜勝提出了7種情況下的漁獲千萬不要碰，因為這些漁獲不新鮮也不好吃。

一、 重量太大或太小

漁獲的大小與其口感一定有關係，若是太小隻恐怕是尚未發育完整的魚，不僅口感不夠紮實，魚刺恐怕也會過於細小過於多，不利於食用；但也不是魚越大隻越好，因為越大隻的魚體內恐累積了過多的有害物質。

專家提出七種魚貨不建議購買。(圖/PEXELS)

二、 魚眼混濁塌陷

魚眼是否飽滿能夠證明魚的新鮮程度，魚眼飽滿突出角膜透明清亮，富有彈性，這樣的魚比較新鮮，若是反之魚眼不突出、眼角膜起皺混濁、眼內溢血發紅，就代表這樣的魚是不新鮮的。

三、 魚鱗不完整

新鮮的魚會有完整且有黏膜，反之不新鮮的魚，魚鱗脫落且光澤度較差，且腐壞的程度會比魚鱗完整的魚要來的快。

四、 魚肉氣味異常

若是想知道魚新不新鮮，可以聞一聞魚鰓的味道，海水魚會帶有鹹腥味，淡水魚則會有土腥味，且都無異臭味，而魚鰓應呈現鮮紅色，鰓絲分明，不新鮮的魚，魚鰓的鰓絲則會有破損，顏色呈灰紅或灰紫，氣味不佳。

五、 魚肉緊實度差

可用手指壓一壓魚身，新鮮的魚，會呈現結實而有彈性，若是壓下去的魚身凹陷久久不回彈就代表，魚已經不夠新鮮，

可從魚眼分辨魚的新鮮程度。(圖/PEXELS)

六、 水箱內顏色混濁

在挑選活魚時，也要觀察一下放置魚的水箱，若是裡頭的水已變成混濁，就代表已經久未換水，裡頭恐怕已滋生多種細菌，因此養在裡頭的魚恐怕也已經被汙染，也不建議購買。

七、 價格太低

當然也不是價格高的就是好，只是不要為了貪圖便宜，就去購買價格低到離譜的魚，因為這樣的魚可能來源和安全性並無保障。

(中時電子報)