立院教育文化委員會視察和平博屋瑪國小、考察台中科大

2018年01月15日 17:27 中時 陳世宗

教育部次長蔡清華（左一）於會中，聽取立委張廖萬堅（左三）等人的意見及看法。（陳世宗翻攝）

立法院教育文化委員會15日考察台中科技大學，並聽取南屯新校區建設規畫，對於學校力推健康趨勢的「教學、研究與產學校區」表達支持；期許能將腹地7.7公頃的南屯校地做通盤完善規畫，讓一期「中護健康學院綜合大樓新建工程」順利進行，加強與精密園區互動，確認學校未來發展定位。

教育局指出，2011年國立台中技術學院與台中護理專科學校整併為「台中科技大學」，目前現有三民校區和民生校區，學生和教職員人數高達2萬多人，校地空間已不敷使用；南屯校地早在民國87年就由台中護校與教育部申請使用，兩校合併後，可提供學校進行完善校地的規畫。

立委張廖萬堅、高潞‧以用、林麗蟬及教育部次長蔡清華等，特到校關心！張廖萬堅說，1期計畫「中護健康學院綜合大樓新建工程」104年已核定，經費9.62億由營建署代辦，預計112年中護健康學院開始使用；配合1期新建工程計畫，學生宿舍、體育場、停車場等設施也刻不容緩。

張廖萬堅說，中科大南屯校區毗鄰精密機械園區，周邊勞工住宅也興建中，學校在2期計畫中，建議可加強與精密機械園區和周遭社區互動，發展相關生活機能；朝長照園區或設置老人醫院等方向思考，讓學生畢業即有實習機會，落實產學合作有利於學校永續發展。

教育局強調，教文會一早就上山前往和平區博屋瑪國小視察，協助爭取設置與部落社區共用的運動設施；下午到僑光科大了解「新南向產學合作國際專班」的招生和執行情況，期望教育部、外交部以及經濟部應加強跨部會的溝通平台來協助各校招募，以利人才培養和留住人才。

(中時)