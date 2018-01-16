Turducken是什麼？揭開西洋版「雞仔豬肚鱉」的美味秘密

2018年01月16日 00:49 中時 林承彥

有看過電影「總舖師」的人肯定對「雞仔豬肚鱉」這道菜留下深刻印象，由於此道菜做工繁複，在日治時代，就是最能彰顯款待之心的大菜。之後隨著酒樓廚師離開自行開業，奢華的酒家菜流出到民間，雞仔豬肚鱉也常見於請客辦桌上。不過現在，已經很少有廚師會做雞仔豬肚鱉，也讓這道菜在美味之餘，更增加了不少神秘感。

現代人不做雞仔豬肚鱉，就是因為實在太複雜了。顧名思義，雞仔豬肚鱉的材料包含雞、豬肚跟鱉。做法是將大豬肚放入小土雞，雞中再放入鱉切塊，後以中藥湯頭慢火細燉而成。由於三種材料都屬氣味濃烈的肉類，其中豬肚若沒有清潔乾淨，更是容易帶有異味。講究一點的廚師，從選料到前置備往往大費周章，難怪過去能吃到的這道菜的，若不是達官顯貴，也得是地主阿舍。

不只是台灣有這種「肉包肉包肉」的大菜，在美國有種名為「Turducken」的鄉村料理，其豐盛程度完全不輸雞仔豬肚鱉。若思維敏銳的人，光看到「Chiduckey」，大概就能猜到這是什麼樣的料理。Turducken其實是一個複合字，就是Turkey（火雞）＋Duck（鴨）＋Chicken（雞）。

Turducken的做法和雞仔豬肚鱉類似，先將雞、鴨與火雞都去骨，再將雞塞入鴨腹中，之後再塞住火雞身體裡，有些人甚至還會在最裡層的雞腹塞點香腸，非常澎湃。烤好之後的Turducken表皮香脆，裡頭都是滿滿的肉汁，三種肉風味各具特色，非常美味。只不過這道菜份量驚人，可同時供數十人一起享用，因此多半只在感恩節或是聖誕節闔家團聚時，才有機會見到。

無論是台灣還是美國，其實將食材填入食材中的烹飪作法並不算少見，但要能填充到三層，大概也只有Turducken跟雞仔豬肚鱉了。而在烹調科學中，這樣的做法不僅僅是為了彰顯氣派，更有助於食材味道的融合，各食材之間也補足彼此的優缺，其實是相當聰明的烹飪工藝。

(中時)