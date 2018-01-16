台灣的拉麵超貴！找對門路其實一碗百元有找

2018年01月16日 01:42 中時 林承彥

Mister Donut竟也開始賣拉麵了，售價從75元到135元，相對便宜。（圖片／Mister Donut）

「和風海鮮野菜麵」採海鮮濃湯為基底，內有蝦仁、花枝與豐富蔬菜配料，售價135元。（圖片／Mister Donut）

「經典叉燒麵」的日式叉燒肉非常講究，先煎後滷，創造出軟嫩凝脂的經典美味，售價125元。（圖片／Mister Donut）

「蔥燒涮肉野菜麵」以清爽蔥燒薄肉片，搭配木耳、筍絲、蔥及玉米等4種健康野菜，售價125元。（圖片／Mister Donut）

「濃厚豚骨湯麵」嚴選台灣在地豬大骨，經長時間精燉乳化成濃厚豬白湯，每口皆能感受濃厚湯頭的溫潤與層次感。售價75元。（圖片／Mister Donut）

經常外食的人有沒有發現，只要是掛上日本品牌的拉麵店，價格通常不會便宜到哪裡去，平均一碗多半落在200到300元之間，有些店家甚至還會收一成的服務費。這讓吃慣平價牛肉麵的人不經疑惑，台灣牛肉麵的湯頭、肉、麵條等都不輸日式拉麵，怎麼過個鹹水到台灣之後就貴那麼多。

其實拉麵價格昂貴，在台灣早就是被公認的「潛規則」。去年風光開業的一蘭拉麵，就曾被網友炮轟把台灣人當「潘仔」。不過其實從成本觀念來分析，一蘭拉麵的湯頭均從日本直送，光是運費就很驚人，而其他日系拉麵，價格之所以低不下來，通常也是因為「湯」。

不少人會認為拉麵的精髓就是湯頭，所以商家更是會在湯底上下功夫，無論是豚骨、味噌還是醬油口味，往往都得費心熬製8到10個小時，成本自然飆高。不過並不是每一家日系拉麵店都這麼昂貴，其中以販售日系甜甜圈聞名的「Mister Donut」就從本週五（19日）起開始推出正統拉麵，最低價只要75元，打破行情的售價引發不少討論。

Mister Donut之所以會開始賣拉麵，主要是因多元發展的展店策略為出發點。一開始只在10家門市推出四種口味，強調現點現煮，從配料、麵體到湯底，都沒有因為低價而縮水。而為了推廣新產品，Mister Donut只要單點購現煮麵系列搭配現做飲品，即贈送35元甜甜圈一顆，也算是在寒冬中能感到溫暖的小小確幸。

(中時)