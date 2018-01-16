知名樂團小紅莓主唱桃樂絲去世 享年46歲

2018年01月16日 01:26 中時電子報 陳舒秦

小紅莓合唱團The Cranberries主唱桃樂絲(Dolores ORiordan)今天傳出去世消息，享年46歲。

她的宣傳人員已經證實，桃樂絲在倫敦一家酒店突然去世，享年46歲，據了解桃樂絲是周一在倫敦錄音期間猝死，但正確死因尚未公佈。

小紅莓合唱團主唱桃樂絲1971年9月6日出生在愛爾蘭，19歲加入小紅莓合唱團，是90年代最具代表性的女主唱，三歲起就開始唱歌， 因此練就了一副天使般的嗓子，尤其是她獨特的咽音發聲，更啟發許多女歌手像是王菲，靠的就是翻唱自小紅莓經典名曲《Dreams》的《夢中人》走紅。

小紅莓1992年發行的首張單曲〈Dreams〉被歷來許多電視電影收錄為原聲帶，如1998年電影《電子情書》（You’ve Got Mail），1994年王菲為王家衛電影《重慶森林》翻唱成夢中人。

這些年來The Cranberries專輯全球銷量超過3800萬張，在世界各地擁有億萬歌迷。其他還有多首熱門單曲，如《Linger》、《Zombie》、《Ode to My Family》等。樂隊2009年復合，最後一張大碟是去年的《Something Else》。

愛爾蘭總統希金斯(Michael Higgins)發表聲明，表示對桃樂絲過世感到非常悲痛，認為她和小紅莓樂團，對於愛爾蘭還有世界搖滾音樂帶來深遠影響，她的逝世對於愛爾蘭音樂及藝術而言，是莫大的損失。

(中時電子報)