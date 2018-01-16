年前搶攻高端客再出招 東森購物攜手喜來登推頂級佛跳牆

2018年01月16日 03:53 工商 張佩芬

「大嬸婆六六大順年菜組」999元整組含佛跳牆、紅燒獅子頭、北海道豚骨味噌鍋共7道菜。圖：業者提供

「星級廚師功夫菜」由世大運主廚王政彰、電影「總鋪師」幕後主廚推手陳志昇、香港名廚何京寶等知名主廚監製多檔年菜套餐。圖：業者提供

距離過年還有1個月，各家業者搶攻年菜商機已進入白熱化，東森購物今年更積極搶攻高端消費市場，主打「星級廚師功夫菜」，與台北喜來登大飯店攜手合作，獨家推出限量1,000甕的「鴻運鮑魚佛跳牆」，預購每甕5,980元含有10頭鮑魚、蹄筋、豬肚、花膠等上選食材，加贈喜來登XO醬與餐飲折扣劵等贈品，1月16日22:40即將於東森購物第46頻道進行首賣，東森購物網同步開賣，售完即止。

東森購物表示，因應年菜消費趨勢兩極化現象，旗下通路將採平價與高價位銷售模式，電視購物通路年菜則自即日起到2月7日主打「星級廚師功夫菜」旗下購物頻道輪番推出由世大運主廚王政彰、電影「總鋪師」幕後主廚推手陳志昇、香港名廚何京寶等知名主廚監製16檔年菜套餐，價格在1,180元到3,980元之間，菜色從4道起到11道年菜組合皆備，大小家庭或加菜都能找到適合的選項；東森購物網則獨家推出免千元年菜套餐，最多7道菜只需999元，預計可帶動整體年菜30%以上的銷售成長。

東森購物表示，看準高端年菜商機，今年不僅與五星級飯店合作推出高價佛跳牆，日前也自日本岐阜縣牧場，直輸引進日本頂級A5飛驒和牛，在60分鐘內於電視購物完售300組，全面搶攻高級年菜食材、伴手禮等高端市場；為年菜預購旺季炒熱話題。

開發特色商品為東森購物的優勢，台北喜來登大飯店請客樓則以江浙料理及川菜見長，向來是政商名流、藝人商務宴客與聚會的場所，為五星級飯店餐飲的翹楚，東森購物在今年與喜來登看準東森購物頂級會員消費力道強勁，雙強聯手推出高檔佛跳牆搶攻高端客層。

「鴻運鮑魚佛跳牆」用料奢華，湯頭以老母雞經久時熬製，每甕含有肉質鮮嫩的台灣10頭鮑魚、蹄筋、日本北海道干貝，排骨、花膠、大甲芋頭、栗子等十餘款經典食材，煲以耗時熬製的老母雞高湯，適合4到6人享用。

2017年在東森購物買年菜的消費人次已突破3.9萬人次，東森也在今年對會員進行年菜消費調查，觀察到超過55%的會員有訂購年菜的經驗、今年有意訂購年菜者比例也高達50%。消費者購買年菜時最注重因素為菜色品質佔94.8%、取得便利性佔49.2%、廠商知名度佔33.3%；從近三年的平均客單價中也2,600元從成長到2,900元。

東森購物進一步分析，現代人生活步調緊湊，消費者已習慣購買宅配年菜並且呈現「年菜買得愈久，單價與件數也愈高」的趨勢，以曾在東森連續3年購買年菜的會員為例，50到59歲會員平均購買件數為6.7件，每次消費超過1.8萬元；佛跳牆、火鍋與海鮮則為消費者認為三大必吃年菜，顯見消費者肯定虛擬通路年菜品質且習慣其宅配到家的便利性，回購率高且只要商品品質好CP值又夠高，花錢不手軟。

(工商)