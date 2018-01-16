1月16日三大報頭版要聞

2018年01月16日 07:32 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.水利會改制案今在立法院闖關，產官學大動員，農委會兩任主委更率領學界連署對峙。馬政府農委會主委陳保基強烈反對修法，質疑水利會改官派將失去民意基礎，不利農民爭水權，是台灣農業的災難；扁政府農委會主委李金龍則支持修法，強調依法農業水權高於工業，改制後政府可推動擴大水利會灌區，使農業永續發展，利大於弊。

.立法院昨續審監察委員被提名人資格，被提名人陳師孟大放厥詞、語出驚人，他說待上任後，將「三分打老虎，七分打恐龍」，專門辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，以及縱放藍營總統及政務官的法官。

.前總統李登輝15日過96歲大壽，曾與李「情同父子」、10多年前反目後「形同陌路」的前總統陳水扁，昨天偕兒子陳致中赴翠山莊為李祝壽，兩人相互贈書冊，喝茶、吃鳳梨酥，相談近1個小時才由李親自送扁離開，被稱為「世紀大破冰」。

.搶在中央選舉委員會討論第10屆立法委員名額分配及選舉區前夕，新竹縣不分黨籍，由縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢及竹科同業公會代表等，15日召開記者會，要求中選會將名額分配合理化，強調新竹縣必須依第7屆立委選舉名額算法增加1席，切莫開倒車採第4屆算法。

◎旺報

.過去一向困擾大陸的空汙問題，去年底有了明顯改善。北京和大陸東北其他27個城市汙染大幅下降，較2016年最後三個月平均下降達33%，北京汙染更下降了53%。綠色和平組織估計，汙染減輕讓2017年大陸各地過早死亡的人數減少16萬人。

.2017年底，貴州茅台宣布2018年起茅台酒價平均調漲18%，而2018年以來，貴州茅台股價已累計上漲近15%，15日盤中最高見到799元（人民幣，下同），市值首度突破1兆元，大陸A股第一個市值破兆的消費股王誕生。有分析指出，貴州茅台市值在全球飲料界的下一個目標將挑戰可口可樂。

.最近一段時間以來，小米這家還未上市的超級獨角獸成為關注焦點。15日最新消息指出，高盛、摩根士丹利、瑞信和德銀四大投資銀行據稱已經率先進入承銷商名單，如果小米估值能達千億美元，第一大股東雷軍將成為大陸首富。

.針對大陸093B核潛艦在現身釣魚台海域前，完成繞台行動一事，大陸知名軍事專家王雲飛15日受訪時指出，此次093B在浮上釣魚台海域前所進行的繞台行動，並沒有特別針對台灣的意思。事實上解放軍核潛艦在第一島鏈東部海域訓練已經行之有年，而台灣海峽水域過淺，並非核潛艦活動適宜區域。

◎工商時報

.中央銀行總裁彭淮南2月25日任期屆滿，由於彭淮南去意甚堅，相關人士透露，如果短期沒有更適當的總裁人選，不排除先由央行副總裁楊金龍代理總裁職位、甚至可能直接宣布由楊金龍內升總裁。

.日本銀（央）行總裁黑田東彥周一表示，日本經濟料將持續溫和擴張，有助於邁向通膨率2％的政策目標，搭配國際美元續貶，日圓急升約0.5％，4個月新高；美元指數續創逾3年新低，今年頭一個月才過不到一半，累計已重貶近2％。

.近年中國大陸積極推動「一帶一路」戰略，基礎建設更是主要拓展重點。不過國際貨幣基金（IMF）第一副總裁利普頓（David Lipton）昨（15）日指出，他憂心部分發展中國家的基建債務規模愈來愈大，國家財政恐無法負荷，認為該立即建立一些相關機制，以確保發展中國家不會再次面臨債務危機。

.休息半年，前行政院院長林全確定出任台灣東洋新任董事長，生醫業全面叫好！認為以林全在小英政府智庫的重要性，這是對生技產業的「隱形」強心針，生技產業要「出頭天」了！

(中時電子報)