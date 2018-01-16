NBA》勇騎恩怨何時了？關鍵在詹姆斯

騎士隊詹姆斯(中)持球進攻。(美聯社)

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中時電子報

勇士與騎士16日迎來本季第二度例行賽交手，前回耶誕節大戰，雙方陣容都不完整，由勇士取得勝利。勇士總教練科爾(Steve Kerr)將兩隊的恩怨比喻為「湖人與塞爾提克」，也就是史上最偉大的長期對決。

科爾直接了當地說：「和騎士交手的感覺就是不一樣，我們就是現代版的湖人-塞爾提克。其實我們兩隊之間沒什麼可說的，就是想全力幹爆對手而已。」勇士贏了大半球季，唯有騎士隊特別能激起他們的鬥志。

不過美好的事物都有結束的一天，勇騎的恩怨也不例外。前湖人球員麥克湯普生(Mychal Thompson)說：「這段對決有機會持續個5年，不過這端看騎士詹姆斯(Lebron James)是否要留隊，如果他離開，這一切就結束了。」勇士克雷湯普生(Klay Thompson)就是麥克湯普生的兒子。

勇士前鋒格林(Draymond Green)在上次耶誕節對決時就感到不對勁，因為厄文(Kyrie Irving)季外離開了騎士。「我感覺這不是同一支騎士隊了。」如果核心人物詹姆斯於季外轉隊，勇騎的恩怨恐怕也就此畫下句點。

兩隊的長期對決始於2015年的總冠軍戰，當年由勇士隊擊敗騎士隊。科爾表示：「那是我執教生涯最美妙的一刻，並且永遠無法被取代。」

(中時電子報)

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