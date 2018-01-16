台北首見「海生館」式深夜食堂 安和65騰海鮮不拒毛小孩

2018年01月16日 07:53 工商 姚舜

這吧檯是仿周潤發與鍾楚紅主演電影〈秋天的童話〉中，最後一場戲的場景設計。（圖／姚舜攝）

〈安和65騰海鮮〉餐廳的包廂是以帳蓬概念設計，可容10至12人同桌用餐。（圖／姚舜攝）

〈安和65騰海鮮〉不拒客人帶毛小孩上門，且店內自己就養了3隻可愛小貓。（圖／姚舜攝）

用大木碗盛裝上菜的〈御品生魚片盛合〉一份850元，內有鮭魚、海鱺、紅魽、花枝捲黃瓜海苔、鮭魚卵，以及大干貝，非常豐富。（圖／姚舜攝）

台北安和路一段仁愛國小側門對面新開了一家新餐廳〈安和65騰海鮮〉，從餐廳入口到店內，其設計裝潢像一「以海洋生態為主題的餐廳」，客人在內用餐的氛圍則像「台式熱炒海鮮餐廳」。

因為餐廳主人喜歡貓，故〈安和65騰海鮮〉餐廳除有3隻完全不怕生的貓在裡面行動，並允許用餐客人帶小型動物入內，所以它又是一「友善毛小孩餐廳」。同時，這餐廳一口氣請了3位廚師掌杓，故客人可以同時嘗到以各式海鮮入饌的中西日式菜餚。更特別的是，其營業時間到凌晨12點半，所以它也是一「深夜食堂」呢。

「除了熱炒店，大家晚上9點半以後不易找到地方吃海鮮呀！」〈安和65騰海鮮〉的負責人黃修是個電影工作者，他說，搞電影的人作息不是很正常，拍片收工後多數餐廳都已經打火烊了。因為自己很愛吃海鮮，加上原本經營餐廳的房東業主想轉型，於是他找了同樣也是電影人，並且有餐飲經營經驗的劉勁德與志同道合的朋友合夥，投資開設了〈安和65騰海鮮〉。

〈安和65騰海鮮〉的〈海鮮火鍋〉，內有紅蟳、阿根廷天使紅蝦、草蝦、金目鱸魚、雙殼淡菜，以及扇貝等7種海鮮同煮，如此澎湃，湯頭不鮮甜也難。（圖／姚舜攝）

〈鹽烤鯃仔魚一夜干〉的鯃仔魚重800公克，除肉質細嫩鮮美，因油脂豐厚故鹽烤後香氣迷人。（圖／姚舜攝）

〈龍虎豹三鮮〉中的〈蒜味油封虎蝦〉是西式作法，盅內除有蒜香四溢的虎蝦，並有吸飽了醬汁的番茄、杏鮑菇為配菜。（圖／姚舜攝）

每頭牛只能取出3至5斤的「脆牛」，是台灣溫體牛胸口部位的肉，主廚將之片薄後與蒜苗、辣椒大火快炒，口感帶有脆度且可嘗出牛油香。（圖／姚舜攝）

〈金槍魚炒飯〉是用台梗9號米與醃漬過、別名「金槍魚」的黃鮨鮪魚丁，以及切成丁塊的皮蛋、韭菜花與松子用大火快炒成菜，風味可與〈鹹魚雞粒炒飯〉PK。（圖／姚舜攝）

搞影視娛樂的人創意想法點子多，為了凸顯「海洋」主題，他們除將餐廳妝點得一片「海藍藍」。餐廳的吧台區，是黃修請了製作電影道具的朋友，照著由周潤發和鍾楚紅主演的電影〈秋天的童話〉中最後一場戲的場景設計，很有「藝」思。

此外，黃修並請製作電影道具的好朋友用FRP製作了黑鮪魚、劍旗魚、曼波魚與芭蕉旗魚等大型的模型。栩栩如生、宛如標本的這些大魚模型往餐廳的牆上一掛，那感覺就像進了海生館。由於原店東在店裡就養了3隻可愛的小貓，並委由黃修繼續照顧，黃修與股東討論後決定開放讓家有毛小孩的客人也可以帶小型竉物進場消費。

〈安和65騰海鮮〉的餐廳主題性很強、裝潢陳設並帶有一點文青風，但在這裡用餐的氛圍，感覺像「在裝潢很潮的台式快炒店聚餐」，不必正襟危坐、輕聲細語，非常輕鬆自在，完全不「假掰」。

〈安和65騰海鮮〉餐廳最大賣點與亮眼是菜單上的菜系很「遼闊」、也很「綜藝」。為了傳遞多元人食樂體驗，餐廳同時請到了分別擅長中式、日式與西式料理的3位廚師掌杓，所以客人可以嘗到粵菜口味的〈清蒸海上鮮〉、台式〈生炒花枝〉與〈黑麻油炒皇宮菜〉、〈白灼蝦〉，以及日式的〈綜合生魚片〉、〈煎烤鯃仔魚一夜干〉、〈柴魚昆布海鮮鍋〉與〈唐揚雞〉，還有西式的〈起司白醬焗波士頓龍蝦〉與〈炭烤伊比利豬老饕牛排〉等，菜色選擇很多樣。

〈安和65騰海鮮〉的菜色除了打破菜系疆界籓籬的界限，提供食客更多元寬廣的食趣，由於3位年輕廚師都曾分別在國際觀光飯店的餐廳歷練，多少都學習到了一些國際名廚的招牌菜做法，故在「怎樣好吃就怎麼做」的最高指導原則下，餐廳還有一些「隱藏版菜餚」更加耐人尋味。

例如用台灣在地溫體牛胸口部位牛肉炒製的〈蒜苗辣椒炒脆牛〉，用醃漬黃鰭鮪魚肉與皮蛋、韭菜花合炒的〈金槍街皮蛋炒飯〉，還有鮮煉乳將削邊土司煮過後、放涼再沾麵粉酥炸，最後再裹上花生粉與冰淇淋搭配的手做私房甜點〈冰火二重奏〉，都非常誘人、值得推介。

(工商)

除了各式海鮮菜餚外，在〈安和65騰海鮮〉亦可嘗到用黑醋栗醬汁，以及紫地瓜泥提味的〈煎烤伊比利老饕豬排〉，肉質非常柔嫩。（圖／姚舜攝）

〈清蒸花身仔魚〉的肉質緊實鮮美，因銀白色魚身上有黑色條紋，故乍看會誤以為廚師把熱帶魚清蒸了。（圖／姚舜攝）

〈安和65騰海鮮〉的〈櫻花蝦烘蛋〉香鮮彈Q，且高度超過5公分，堪稱「地表最厚烘蛋」。（圖／姚舜攝）

〈冰火二重奏〉是創意手作甜點，與冰淇淋搭配的看似熱麻糬，其實卻是用滾燙的煉乳煮土司，放冷後再油炸並沾上花生粉做成，融匯東西方甜點口感與風味，非常特別。（圖／姚舜攝）