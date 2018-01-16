出國旅遊要注意！千萬別在行李上頭寫字 恐死刑

出國旅遊要注意！千萬別在行李上頭寫上個人資訊。圖為機場示意，非當事照。（資料照，陳麒全攝）

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中時電子報

台灣人喜歡旅遊，近年出國觀光人數持續攀升！不論是渡假還是購物，都需要行李箱，為了避免拿錯行李，許多人都會在上頭寫上姓名、地址、聯繫方式以及E-mail等資訊，以便遺失時方便找回。但你知道嗎？這樣做，可能帶來麻煩！讓你面臨牢獄之災或死刑。

隨著國人生活品質提升與各家廉航大打促銷戰，許多民眾有出國旅遊的計劃。但出國前一定要先了解各國規定，以免踩到「地雷」外。許多民眾為避免行李被拿錯、遺失等，會在上頭寫上自身相關資訊，如：名字、電話、住址、E-mail等，在美國生活十幾年的時先生也是如此，但就在出關時，被海關人員攔下，並被警察逮捕，原因是他的行李箱內藏著一小包毒品！

許多國家為解毒品問題，若旅客攜帶毒品入境就足以被判死刑或坐牢。據悉，一些犯罪者趁行李運送時，會找那些標註詳細訊息的行李下手，他們把違禁品塞到這些行李中，趁適當時機到行李上註明的地址取回贓物。有些小偷也會找這類行李吊牌，然後根據行李箱上的地址址，入室搶劫或行竊。

除了別在行李上寫個人資訊外，若出國旅遊遇到有人在機場向你表示，忘了託運或超重，可否幫忙攜帶物品上飛機或出關，千萬小心，這也是一大陷阱。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)

文章來源：微澳洲 weiaozhou

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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