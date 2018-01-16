星座X血型運勢排名 天蠍A型笑了 AB型想哭…

2018年01月16日 08:52 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日媒日前才預測今年運勢最佳的生日，另一日本電視節目《Down Town DXDX》也不遑多讓，找來25年資歷的占星師水晶玉子，根據星座和血型來卜算運勢，此卜算方式共有48種組合，來看看你的戀愛運和工作運今年是否強強滾？

從運勢的排名來看，今年A型特別好運，在前半段就佔了10名，AB型則相對不佳，倒數一舉拿下4個名次；星座方面，土象的天蠍座最為突出。運勢排名前5名分別為天蠍座A型、水瓶座A型、天蠍座O型、雙魚座A型、處女座A型。運勢吊車尾的5名分別為雙子座AB型、天秤座AB型、雙子座B型、牡羊座AB型、魔羯座AB型。

水晶玉子卜算2018年運勢排名：

01.天蠍座A型

02.水瓶座A型

03.天蠍座O型

04.雙魚座A型

05.處女座A型

06.水瓶座O型

07.金牛座A型

08.雙魚座O型

09.獅子座A型

10.天蠍座B型

11.處女座O型

12.巨蟹座A型

13.水瓶座B型

14.金牛座O型

15.射手座A型

16.雙魚座B型

17.獅子座O型

18.魔羯座A型

19.天蠍座AB型

20.處女座B型

21.巨蟹座O型

22.牡羊座A型

23.水瓶座AB型

24.金牛座B型

25.射手座O型

26.天秤座A型

27.雙魚座AB型

28.獅子座B型

29.魔羯座O型

30.雙子座A型

31.處女座AB型

32.巨蟹座B型

33.牡羊座O型

34.金牛座AB型

35.射手座B型

36.天秤座O型

37.獅子座AB型

38.魔羯座B型

39.雙子座O型

40.巨蟹座AB型

41.牡羊座B型

42.射手座AB型

43.天秤座B型

44.魔羯座AB型

45.牡羊座AB型

46.雙子座B型

47.天秤座AB型

48.雙子座AB型

(中時電子報)