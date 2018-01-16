星座X血型運勢排名 天蠍A型笑了 AB型想哭…

從運勢的排名來看，今年A型特別好運；星座方面土象的天蠍座最為突出。(達志影像/shutterstock)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

日媒日前才預測今年運勢最佳的生日，另一日本電視節目《Down Town DXDX》也不遑多讓，找來25年資歷的占星師水晶玉子，根據星座和血型來卜算運勢，此卜算方式共有48種組合，來看看你的戀愛運和工作運今年是否強強滾？

從運勢的排名來看，今年A型特別好運，在前半段就佔了10名，AB型則相對不佳，倒數一舉拿下4個名次；星座方面，土象的天蠍座最為突出。運勢排名前5名分別為天蠍座A型、水瓶座A型、天蠍座O型、雙魚座A型、處女座A型。運勢吊車尾的5名分別為雙子座AB型、天秤座AB型、雙子座B型、牡羊座AB型、魔羯座AB型。

水晶玉子卜算2018年運勢排名：

01.天蠍座A型

02.水瓶座A型

03.天蠍座O型

04.雙魚座A型

05.處女座A型

06.水瓶座O型

07.金牛座A型

08.雙魚座O型

09.獅子座A型

10.天蠍座B型

11.處女座O型

12.巨蟹座A型

13.水瓶座B型

14.金牛座O型

15.射手座A型

16.雙魚座B型

17.獅子座O型

18.魔羯座A型

19.天蠍座AB型

20.處女座B型

21.巨蟹座O型

22.牡羊座A型

23.水瓶座AB型

24.金牛座B型

25.射手座O型

26.天秤座A型

27.雙魚座AB型

28.獅子座B型

29.魔羯座O型

30.雙子座A型

31.處女座AB型

32.巨蟹座B型

33.牡羊座O型

34.金牛座AB型

35.射手座B型

36.天秤座O型

37.獅子座AB型

38.魔羯座B型

39.雙子座O型

40.巨蟹座AB型

41.牡羊座B型

42.射手座AB型

43.天秤座B型

44.魔羯座AB型

45.牡羊座AB型

46.雙子座B型

47.天秤座AB型

48.雙子座AB型

(中時電子報)

1月16日三大報頭版要聞 好攝之徒笑口常開 老J另類一甲子…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。