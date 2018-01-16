影》悲劇！前女摔冠軍被踢一腳 生涯報銷

WWE前女子冠軍佩姬。(摘自IG, realpaigewwe)

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中時電子報
WWE佩姬受重傷。(轉自youtube)

職業摔角界又出現一樁憾事，WWE前女子冠军佩姬(Paige, 擂台名, 以下皆同)的職業生涯恐怕報銷了。佩姬在上月28日的一場比賽遭受對手莎夏(Sasha Banks)的踢擊，頸椎與背部嚴重受傷，近日診斷後她必須永久告別擂台。

25歲的佩姬很早就開始打摔角，身上已經有很多舊傷，當晚她站在擂台角落背對著莎夏，莎夏捉住繩圈躍起一腳踢在佩姬上背部，將她踢倒在地。佩姬吃了這一腳之後仍想繼續比賽，直到她發現自己竟然無法站起來，而且手臂似乎失去知覺，裁判隨即比出X的手勢中止了比賽。

佩姬之前才因頸部手術休養17個月，加上去年爆出的性愛影音事件，讓她壓力大到罹患厭食症與掉髮，原本的未婚夫迪里歐(Alberto Del Rio)也與她分手。佩姬外出時還曾被人指著說：「這不就是那位色情片女星嗎？」

WWE高層一度對佩姬非常不滿，她曾是頗受重視的未來之星，但她不知自愛，去年還違反用藥規定遭到禁賽。傷癒回歸後WWE給予佩姬最後一次機會，然而莎夏的這一腳粉碎了她回歸擂台的希望，以後可能只能扮演幕後或是場邊的配角。

聯盟沒有責罰莎夏，雖然她那一腳很用力，但佩姬的距離沒有取好(站太遠)，這一腳本來是類似推擠的動作，踢在常人身上大概沒事，在佩姬身上卻變成要命的一腳。這也引來兩人的粉絲在網路上互罵。

(中時電子報)

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