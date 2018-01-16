好攝之徒笑口常開 老J另類一甲子慶生活動

2018年01月16日 09:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

克羅埃西亞風情。（老J提供）

快樂母與子。（老J提供）

歡躍人生。（老J提供）

2017年8月31日，世大運中華隊表現優異，台灣英雄遊街，沿途民眾熱烈歡呼！（老J提供）

老J計劃人生下半場，再繼續記錄歡樂點滴。(老J提供）

台大森林系畢業校友Jackson小學畢業時，母親送了一台柯達小相機禮物，從此開始對攝影產生濃厚興趣。中學時期記錄同學們的活動照、大學時代加入攝影社，沖洗黑白照片⋯一路到換用數位相機／鏡頭，同學、朋友、家人、同事的日常生活或精彩片段，都成了他鏡頭下的鮮活影像歷史。

尤其，因專長人像攝影，被他拍攝的人看到照片後，無不驚喜萬分，直呼：「化腐朽為神奇！」女同學和女性友人更是被他訓練成麻豆名模，所到之處必然「開棚」，成為「J團長」率隊出遊的最大亮點與樂趣！

認識他的人都叫他老J，因個性活潑開朗、能言善道，加上歷任國際跨國大藥廠的高階主管及敏銳觀察力，老J堪稱交遊滿天下，走過到過的世界各地，都有朋友。「好攝之徒」如老J者，當然也不會放過遊走各地的閒餘時間，帶著大炮趴趴走，記錄人生百態與不同風土民情。

曾經在2010年台大畢業生30年重聚會擔任策劃要腳，老J這些年更是努力串聯大學與中學老朋友情誼，計劃人生下半場，再繼續記錄歡樂點滴⋯⋯。

2018屆齡60歲，從數以萬計的作品中，老J挑選了60張攝影作品展出，給自己過去生活留記錄，也為下半場人生態度立下願望： 笑口常開！個展於本月21日—23日在台大校友會館展出，歡迎參觀指教交流。

(中時電子報)