陳師孟稱司法「對綠追殺」 法官協會：對其言論痛心

2018年01月16日 09:04 中時 林偉信

監委被提名人陳師孟指稱司法「對綠迫害追殺」、「對藍縱容護航」，他更暗示日後將藉手握之監察權，對之前作出不符他意識形態判決的法官，進行清算鬥爭；法官協會批評陳男對司法權公開恫嚇，這樣的行為法官們完全不能接受，並「深感痛心、遺憾」。

對於陳師孟的言論，司法院祕書長呂太郎15日指稱「尊重每位監察委員依據法律行使職權」，但司法院態度遭多數法官批評太軟弱，法官協會決定站出來，重砲回擊陳師孟，斥責陳師孟政治立場本不足為奇，但他竟赤裸地對司法權公開施加恫嚇，屬前所未見。

協會指出，陳師孟並未指出司法有何「應合藍營」、「迫害綠營」之具體情事，卻憑他個人不滿一、二個案之判決結果，即恣意指責法官辦綠不辦藍，法官們完全不能接受陳的言行。

法官協會表示，監察權是憲法付託給監委用以彈劾、糾舉違法失職公務員的神聖權力，不是讓監委作為打擊、報復、清算那些作出與其政治意識形態不符判決之法官之政治鬥爭工具，陳的言行漠視司法不論藍綠，一體查辦犯罪的公正獨立階段之現實。

法官們認為，陳師孟基於一己偏見，毫不掩飾其欲藉由監察權迫害司法獨立之態度，如果如願通過審查，不難想像日後將以個己的政治意識形態恣意褻瀆憲法賦予他的神聖監察權使命，必將是台灣司法獨立之災難。

協會呼籲，陳師孟立即停止一己政治意識形態之作祟，正視台灣已多次政黨輪替、司法早已不受任何政黨政治力介入之實態，日後如果順利通過審查擔任監委，不應假公濟私，將監察權作為打擊、報復、清算異己或滿足政治私慾的工具，則國家幸甚！人民幸甚！

(中時)