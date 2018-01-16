嫩到只用筷子就可切？「神譽奇蹟和牛」2／9台北晶華上桌

2018年01月16日 08:46 工商 姚舜

〈柿安牛壽喜燒〉是用柿安集團傳承150年的壽喜燒醬汁提味，台灣食饕2月9日起在台北晶華酒店可嘗到。（圖／日本柿安集團）

台北北晶華酒店攜手日本百年壽喜燒老字號柿安集團，將於2月9日起推出「神譽1％奇蹟柿安牛究極之宴」，並標榜由柿安料理長親自掌廚。（圖／日本柿安集團）

除了頂級盛宴，晶華酒店攜手日本柿安集團亦將在酒店〈azie〉餐廳推出平價的「壽喜燒日本和牛丼飯」。（圖／日本柿安集團)

「爐烤和牛丼飯」與「壽喜和牛丼飯」的風味口感有何不同，食饕可以自己嘗試比較。(圖／柿安集團)

日本和牛怎麼料理最好吃？除了火鍋與燒肉，為讓和牛老饕與吃貨吃出不一樣的日本和牛風味與口感，台北晶華酒店力邀日本有150年歷史、並以養殖頂級日本和牛聞名的的壽燒老字號「柿安集團」廚藝團隊來台，自2月9日起至2月11日於B3三燔本家推出「「神譽1%奇蹟『柿安牛』究極之宴」，以傳承百年的壽喜燒為料理主軸，由柿安料理長－村石浩司親自操刀，展現日本別府最高規格的親奉料理，每人15800元的頂級壽喜燒套餐內容包括前菜、握壽司、刺身、烤物、壽喜燒、食事等9品項，以及4款頂級佐餐酒，每個餐期限定20人享用，即日起開始接受訂席。

此外，自2月9日起至2月28日位於台北晶華酒店一樓的〈azie〉餐廳，也將以推出以柿安牛製成的壽喜燒日本和牛丼飯、日本和牛漢堡排丼飯，與爐烤日本和牛丼飯，價格自480元至880元不等，提供食饕平價享用日本和牛。

政府去年9月下旬開放日本和牛重新進口，晶華酒店集團並率旅館飯店同業之先「搶頭香」引進日本宮崎牛以饗食客，其後各飯店餐廳陸續引進日本各品種、各部位和牛，並以不同烹調料理方式搶和牛商機。如今晶華攜手本身在日本即有養和牛的柿安集團合作，除可讓食饕品味頂級和牛美味，另一賣點則是，食饕可以見證日本百年老字號餐飲集團的廚師如何烹調料理和牛，讓客人嘗出和牛最佳風味與口感。

成立至今已有150年歷史的柿安集團，旗下除擁有涮涮鍋、壽喜燒、和風甜點品牌口福堂等餐廳與甜點店外，該集團並投資經營牧場飼養在日本被稱為「神譽1%奇蹟」和牛「柿安牛」。養殖「柿安牛」的牧場位於日本三重縣北勢地區，是往返大阪與名古屋之間的重要交通要道，東臨延伸至太平洋的伊勢灣，西有鈴鹿山脈、紀伊山地等高山環繞，擁有清澈山泉水質與潔淨空氣，得天獨厚的優良環境飼育出優質的牛肉。

「柿安牛」是黑毛品種和牛，自幼以發酵過的飼料、玉米餵養，在柿安指定牧場專家團隊的悉心照料之下成長，經過檢定為A5等級後、即稱之為「柿安牛」。由於柿安牛全年產量約50頭，僅佔全日本相同等級和牛總量5,000頭的1%，擁有甜美的肉質和獨特豐腴的香氣，因此又被頂級和牛界譽為「1%的奇蹟」。晶華酒店此次獨家引進柿安牛最珍貴的菲力部位，更是僅佔一頭牛的0.1%，此部位大理石油花分佈均勻完整，肉質軟嫩的程度以筷子輕夾便可夾斷，故又稱「筷子和牛」。

將於台北晶華酒店〈三燔本家〉推出的「究極之宴」，標榜是由柿安集團料理長村石浩司親自操刀，以日本別府最高規格依序親奉的方式進行，在前菜、握壽司、刺身、烤物、壽喜燒、食事等品項當中，當然以烤物柿安牛菲力網燒最讓人驚艷。屆時，料理長將稍有厚度、油花分布均勻柿安牛肉置於網架上透過備長碳上直接碳烤，不需任何調味，即完成這豐腴滑嫩、肉汁甜美的和牛極品。

鍋物柿安牛壽喜燒則是使用柿安傳承約150年的壽喜燒醬汁、以特製的壽喜燒專用鍋進行烹調，溫潤醇厚的滋味，鹹香中帶有質感十足的貴氣。餐後客人並將得到「柿安牛證書」，證書內除詳細記載所食用的和牛祖譜外、也有以牛鼻用印，象徵著日本代代相傳、嚴守正統專業的美味。

(工商)