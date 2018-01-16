豪擲570億 沙烏地向美採購17架黑鷹直升機

沙烏地向美國新採購17架黑鷹直升機。（圖/美軍DVIDS系統）

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中時電子報

據美國納斯達克新聞（NASDAQ）報導，全球知名國防武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）日前宣布，旗下以製造直升機聞名的西科斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft），獲得沙烏地阿拉伯一筆大訂單，將砸下約19.4億美元（約572.7億台幣），採購17架新的UH-60M「黑鷹」直升機（UH-60 "Black Hawk"），其中8架作為沙國國民衛隊（Saudi Arabian National Guard）之用、另外9架則交給陸軍特別部隊使用。這批黑鷹直升機將會陸續在2022年之前，向沙烏地交付完畢。

美軍黑鷹直升機出現航空展現場。

黑鷹直升機，從1979年投入服役起，不僅在全球擁有高知名度、也擁有非常多種衍生版本與型號；能用於運兵和武裝任務中，亦在救災上展現其能力。除了美國以外，全球有將近20多國擁有黑鷹直升機，我國軍方亦擁有60架UH-60M型黑鷹直升機。其最大載重為7,375公斤，可搭載14名士兵或6具擔架，並可以透過吊掛搭載約3628公斤（8,000磅）的物資。防衛武器則搭配有2部機槍、AGM-114地獄火飛彈和AGM-119企鵝反艦飛彈。

多年來作為美軍空戰主力之一，黑鷹也參與過不少實戰任務，其中1993年攻擊索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu），讓黑鷹更加廣為人知。配合地面部隊出勤攻擊索馬利亞叛軍，卻因低估叛軍火力，造成兩架UH-60黑鷹直升機遭到RPG-7火箭推進榴彈擊落，讓數小時的突擊任務變成了城市游擊戰。成為美軍在第一次波斯灣戰爭之後損失最慘重的戰鬥之一，並被導演雷利·史考特（Sir Ridley Scott）改拍成電影《黑鷹計劃》（Black Hawk Down）而廣為人知。

(中時電子報)

文章來源：Lockheed Martin's Sikorsky Wins Contract for UH-60M Aircraft

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