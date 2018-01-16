陸要量產幾架殲20戰機？日韓大買F35給答案

2018年01月16日 09:12 中時電子報 楊幼蘭

日韓以因應北韓威脅為名，頻頻添購F35A戰機。日本增加了63架F35A訂單，共計採購105架F35A。而韓國也追加了20架F35A戰機訂單，將總數增為60架。

新浪軍事的分析指出，韓日都大買F35戰機，也對中國的國防構成極大威脅，因此解放軍需要打造更多殲20戰機，來確保足夠的防禦能力。

不過，縱使以現今4條生產線的速度，每年至少也要生產上百架，才能保證空中優勢。軍事專家雷澤甚至認為，至少要保證F35與殲20的比例為1：4。

分析指出，雖然F35的戰力不算非常強大，在第5代戰機裡水準相對低，甚至比不上一部分4代戰機的終極改進型，如蘇35、颱風改進型等戰機等。但無論如何，F35畢竟是5代戰機，實際上仍能壓制大多數4代戰機。

在F35大量服役後，中國空軍的殲10、殲11系列等大多數戰機都會失去足夠的作戰能力與空中優勢，這就是中國最擔心的問題。

而要因應F35戰機，分析指出，中國最好的辦法，就是大量打造殲20戰機。殲20不但擁有足夠的制空力，還有一定的打擊能力。就成本而言，一架F35即使是美國空軍自己訂購，也需要1億美元（近30億台幣）左右，而殲20在量產後，生產成本甚至可以降到8,000萬美元（近24億台幣）以下。相對來說，中國可以裝備數量更多的殲20戰機。

分析認為，中國目前最大的劣勢，就是在數量上還是不足，在日韓都買了F35A戰機，加上美國很可能會在亞太部署大量戰機，最後當地的F35戰機總數很可能會超過400架。而其中有一半是性能相對最強大的A型，另外還有約100架是部署在航母上的C型，以及海軍陸戰隊和海軍兩棲攻擊艦上裝備的B型戰機，對中國構成嚴重的威脅。

雖然殲20沒這麼多型號，但中國已建立了4條殲20生產線，未來還很可能將生產線升級為脈動生產線，以每年超過100架的速度，來生產殲20戰機裝備部隊，以確保中國在亞太地區的制空權。

(中時電子報)