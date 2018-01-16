全球「最長壽萌狗」助拳 麥當勞史努比光雕對杯明開賣

明（17)日開賣的麥當勞「史努比光雕對杯」，將4款經典的史努比漫畫圖樣以光雕浮刻，對杯可堆疊收藏，且容量大很實用。（圖／台灣麥當勞）

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麥當勞歡樂不間斷，自1月31日起連續4週，麥當勞快樂兒童餐隨餐附贈史努比玩具，每款玩具另有讓人驚喜的互動機關。（圖／台灣麥當勞）

史努比（Snoopy)的粉絲注意了！最擅長「角色行銷」的台灣麥當勞攜手PEANUTS聯名推出全球限量，且只有台灣獨家販售的「史努比光雕對杯」，明（17)日凡在麥當勞餐廳購買任何餐飲，加價369元就可將一組兩個、極具質感的「史努比光雕對杯」帶回家，是史努比粉絲絕不可錯過的經典收藏。

史努比絕對稱得上是「全球最有名的狗狗」，在漫畫家筆下，這高齡65歲的「萌狗」至今在全球已累計超過3.5億的粉絲。為搶新年商機，台灣麥當勞獨家於新年限定推出的「史努比光雕對杯」，以精巧的台灣玻璃工藝，將四款經典的史努比漫畫圖樣以光雕浮刻在對杯上，凹凸刻痕反映光影，更顯立體。而390ml的大容量3，可堆疊收藏，實用、時尚而且好收納。為了同時滿足粉絲收藏或送禮的精緻感，禮盒設計也充滿巧思，不僅配色繽紛經典，還可變化為可愛的狗屋造型，備增趣味。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，史努比以溫暖陪伴的形象深植人心，台灣麥當勞特別選在2018年的開始、迎接狗年到來的此時，推出限量聯名款『史努比光雕對杯』，希望帶給消費者暖心祝福。台灣麥當勞預估，透過史努比溫暖力量，使餐廳來客數成長至少一成。

麥當勞歡樂不間斷，自1月31日起連續4週，麥當勞快樂兒童餐隨餐附贈史努比玩具！可愛的史努比變身飛行員、蒙面俠、作家等10款角色，每款玩具另有讓人驚喜的互動機關！喜愛史努比的消費者千萬別錯過。

(工商)

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