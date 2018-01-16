2018選舉前破冰 李扁衝著蔡英文來？

2018年01月16日 09:37 中時電子報 謝雅柔

前總統李登輝96歲大壽，前總統陳水扁昨下午赴翠山莊為李祝壽。兩人關係曾被外界視為情同父子，但在扁競選連任時降至冰點。有評論指出，兩人在2018年選舉前破冰，也提及兩岸關係不穩，「似乎有點針對蔡英文而來」。

陳水扁昨下午前往翠山莊登門拜訪李登輝，受到外界矚目。陳水扁、李登輝曾被外界視為情同父子，不過兩人關係從2002年農漁會信用部改革開始生變，2004年扁競選連任，喊出正名制憲，後改口提修憲，雙方隔空交火，之後扁爆出貪腐弊案，當時藍委提案罷免，立法院表決時，李登輝下令，台聯立委集體投棄權票，不為阿扁背書，兩人關係陷入冰點，直至陳水扁入獄服刑，兩人都未曾破冰。

李登輝昨在臉書發文提到與陳水扁會面，「特別感謝他及致中遠從高雄前來問候，也感謝他帶來了他的攝影集」。他也表示，面對亞太的新形勢及兩岸的不穩定，希望「能召喚台灣所有可團結的力量，捐棄成見，拋開藍綠，合而為民、協同為國，使台灣成為一個偉大的國家」。

據中評社報導，李登輝和陳水扁已經不合超過10年，選在這時候破冰格外引人聯想，尤其兩岸關係上，蔡英文不願鬆綁兩岸。「李與蔡的關係從去年以來，也起了一些變化，不再這麼親近」。而蔡英文對於陳水扁特赦一事不願表態，也讓扁系改挺賴清德。

該報導指出，以李登輝和陳水扁的政治思維，若之後還要「後會有期」，蔡英文必要更多防範。

(中時電子報)