86歲失智翁買餐給妻忘門鎖密碼 警幫忙才知門後有洋蔥

苓雅分局員警幫忙86歲葉姓阿公開門後，才知門後面有著滿滿的洋蔥。（圖／擷自高雄市警苓雅分局粉絲頁）

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中時電子報

86歲葉姓阿公日前出門幫妻子買午餐，但回到家門口卻忘了大門鎖密碼，高雄苓雅分局三多路派出所巡佐林中川接獲通報，趕往協助開門進屋，原以為葉妻剛好不在家，但阿公卻指著佛塔相片說「我老婆原本住那裡，兒子帶到台北玩」，這時林員才發現阿公的妻子已去逝1年多，而他伴著照片過生活仍餐餐買飯給她；就像妻子還在世一般的呵護，林員頓時紅了眼眶，並把這段猶如現代「梁祝」的感人夫妻情po上分局粉絲頁。

住在高雄市苓雅區的葉姓老阿公有輕微失智病狀，14日中午出門幫妻子買午餐，返家卻忘記開門的密碼，民眾見他在寒風中徘徊，遂向警方請求協助，據自由時報報導，苓雅分局三多路派出所巡佐林中川獲報到場後，阿公說「我老婆身體不好，在等著吃飯…」，林員立即聯繫阿公兒子，在取得門鎖密碼後協助開門讓阿公進屋，但屋內卻遍尋不到葉妻，林員還一度以為她好出去。

但是，此時阿公指著佛塔內相片跟林員說「我老婆原本住那裡，兒子帶到台北玩」，林員這才恍然大悟葉妻其實已過世1年多了，隨後卻見阿公不好意思地說「老婆在台北，很快就回來」，謝謝你們幫忙。

林員遂將新密碼抄於名片，塞入葉翁的皮包，離開前對他說，「阿婆身體好就回來了，要保重身體」，阿公住在桃園的兒子則是告訴警方，媽媽生病過世前由爸爸獨力照顧，所以他到現在都還維持媽買餐習慣，雖然媽媽已過世因怕爸爸悲傷，1年多來，並未告他媽媽已過世，如果爸爸失智症狀惡化，考慮將他接回桃園照顧。

林員事後想起仍眼眶泛紅說，葉姓阿公與妻子遺照共同生活1年多來，仍當妻子還在世般的呵護著，每餐都會外出買飯回來，並會特別鎖門，當無法進門時心繫妻子安危令人揪心、動容。這段猶如現代梁祝的夫妻情也被po載上分局粉絲頁上。

(中時電子報)

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