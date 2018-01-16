醫學結合美學 《療癒空間》個展台南蕭壠文化園區登場

2018年01月16日 09:50 中時 莊曜聰

紐約藝術家佐伊‧哈特《療癒空間》個展靈感來自中醫、氣功、太極等東方文化，呈現出另類的風格，即日起在蕭壠文化園區展出。（莊曜聰攝）

台南蕭壠文化園區駐村藝術家佐伊‧哈特從自身罹患的慢性病發想，並融合包含中醫、氣功、太極等東方文化，創作出融合東西方文化的當代藝術作品，探討人與外在環境的相互平衡，在園區推出《療癒空間》個展，呈現另類風格。

來自紐約布魯克林區的佐伊‧哈特，是南市文化局公開徵選的13位駐村藝術家之一，他的藝術創作包含印刷、繪圖、布料雕塑、編織、動畫及影像裝置，種類非常多元，因自身經驗，作品主題多半圍繞著痛苦、療癒及健康等意涵。

受到東方文化的啟發，他以中醫的五行「金、木、水、火、土」為靈感源頭，結合他自己身上器官系統的X光片診斷影像，呈現出中醫強調身心靈平衡的感覺，以雙透布呈現五行影像，錯落懸掛於展場中，再以燈片營造X光片透明的質感，運用展場光從背後將燈片投影於透布上，透過視覺整合的方式呈現。

另一件大型作品則是布料雕塑，同樣的主題，以各式粗細的麻線、棉線及回收舊衣服等布線編織、並以炭筆素描裝飾整個展場，遠看宛如纏繞成一團的網子、象徵人體的混亂，反映出中醫因應不同問題而須隨時調整自我身心的生活態度。

《療癒空間》個展自即日起在蕭壠文化園區Ａ4-2館展出，歡迎民眾踴躍前往參觀，體驗東西方文化融合的特殊美感。

(中時)