《時來運轉》單場暨場中投注 NBA火箭戰勇士

2018年01月16日 09:45 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月16日~年1月22日)

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

本周開立了兩場火箭的主場賽事，首先是1/19(五)上午10:30對戰西區第四的勁旅灰狼，灰狼本季曾擊敗過馬刺與騎士兩支聯盟頂級球隊，實力完全不在話下！火箭再來將於1/21(日)上午09:30迎接聯盟王者勇士的踢館，截至目前本季兩隊共交手過兩次且各自拿下一場勝利，週日之役絕對是聯盟最精彩的頂尖對決！。

2.「澳洲網球公開賽」：適時提供單場或場中投注。

一年一度澳洲網球公開賽現正火熱開打，台灣運彩將每日開放單場或場中投注，男子單打的前兩種子即是去年澳網的亞軍納達爾以及冠軍費德勒，究竟本屆是否有機會再次看到兩人的傳奇對決呢？澳網賽事場場精彩不容錯過。

3.「足球」：提供5場單場或場中投注。

本週足球焦點鎖定亞足聯U23錦標賽以及週末的歐洲各大聯賽上。

‧「亞足聯U23錦標賽」：提供1場單場及場中投注。 1/17(三)下午7:30將上演D組最後兩場小組賽，兩大亞洲足球強權南韓和澳洲將捉對廝殺，爭奪晉級8強的機會，由於同組的越南在第2輪曾爆冷擊敗澳洲，假如在同時間舉行的另一場小組賽打敗敘利亞，將穩獲一席8強資格，因此澳洲U23與南韓U23之戰，也可能是出線的生死關鍵。

亞足聯U23錦標賽緊接著在1/19(五)和1/20(六)舉行8強對戰，目前對戰組合仍未出爐，台灣運彩將視情形開放單場及場中投注，彩迷千萬別錯過。

‧「歐洲各大聯賽」：提供4場單場及場中投注。

週末足球有德荷英義四個聯賽的連場大戰，1/20(六)晚上10:30，德甲由目前排名第8的霍芬海姆，主場迎戰暫居第5的勒沃庫森，兩隊差距只有1分，而且近2輪聯賽都是1和1敗，戰績和近況都相當接近，絕對是一場勢均力敵的精彩比賽。

1/21(日)晚上9:30，繼平安夜之後，台灣運彩再開荷甲大戰，兩支傳統勁旅阿賈克斯與飛燕諾狹路相逢，阿賈克斯雖然有9分領先，但兩隊都是近7輪聯賽不敗，狀況同樣出色，勝負難料。

1/22(一)凌晨還有接連兩場英超和義甲比賽，近10輪5和5敗的南安普敦，排名已逼近降級區，00:00對陣近5輪4勝1和的托特納姆熱刺，能否藉主場之利成功搶分？熱刺排名已跌至第5，落後2至4名的球隊3分，英超前4名的歐冠聯入場券之爭漸趨白熱化。羅馬和國際米蘭本季一度是義甲爭冠的熱門，但隨著國米3和2敗5輪不勝，羅馬近5輪1勝2和2敗，雙雙被拿坡里和尤文圖斯拉開差距，兩隊都希望藉由本場比賽(1/22 03:45)的勝利，穩住下滑的勢頭。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)